Торгові гіганти готові повернутися в Росію: про які компанії йдеться, — Bloomberg

Bloomberg пише, що представники великих енергетичних трейдерів відкриті до відновлення діяльності на російському ринку.

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Керівники кількох провідних світових енергетичних трейдерів заявили про готовність відновити бізнес в Росії, якщо санкційні обмеження будуть повністю скасовані, хоча деякі висловили занепокоєння щодо короткострокових перспектив. Про це 25 березня написав Bloomberg.

"Якщо санкції будуть пом’якшені таким чином, що ми зможемо повернутися, чому б і ні? Це наша робота", — сказав генеральний директор Gunvor Group Торб'єрн Торнквіст.

Торнквіст також зазначив, що наразі вони утримуються від дій, оскільки, існують деякі неясні моменти. Однак, за його словами, якщо ці питання будуть вирішені, то не буде причин для відмови.

Генеральний директор Mercuria Energy Group Марко Дананд також припустив можливість повернення до Росії у разі зняття санкцій.

"Я думаю, що якщо санкції будуть скасовані, ми повернемося до Росії і подивимось, чи можемо ми зіграти роль у сировинному секторі", — сказав генеральний директор Mercuria Energy Group Ltd.

Генеральний директор Trafigura Group Річард Холтум зазначив, що значна кількість британських працівників у його компанії ускладнить повернення, якщо санкції США будуть зняті, а інші обмеження залишаться

Голова Vitol Group Рассел Харді заявив, що діяльність його компанії "очевидно буде залежати від правил і умов на той момент, але водночас застеріг, що процес переговорів про припинення вогню є надзвичайно складним.

"Насправді ми думаємо, що це займе рік чи два, тому всередині організації немає жодного занепокоєння щодо готовності чи підготовки до цього. Але очевидно, що я можу помилятися, і це може статися швидше, ніж передбачалося", — зазначив Харді.

Варто нагадати, що Трамп розглядає можливість зняття санкцій з Росії в обмін на досягнення перемир'я. Вашингтон проводить інтенсивні переговори з Києвом та Москвою, аби досягти припинення вогню у російсько-українському конфлікті.

Також Фокус писав про те, що Дональд Трамп подовжив санкції проти Росії ще на рік. Санкції проти Росії були введені Бараком Обамою, Дональдом Трампом та Джо Байденом з 2014 року.