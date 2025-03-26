Торговые гиганты готовы вернуться в Россию: о каких компаниях идет речь, — Bloomberg

Bloomberg пишет, что представители крупных энергетических трейдеров открыты к возобновлению деятельности на российском рынке.

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Руководители нескольких ведущих мировых энергетических трейдеров заявили о готовности возобновить бизнес в России, если санкционные ограничения будут полностью отменены, хотя некоторые выразили обеспокоенность относительно краткосрочных перспектив. Об этом 25 марта написал Bloomberg.

"Если санкции будут смягчены таким образом, что мы сможем вернуться, почему бы и нет? Это наша работа", — сказал генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист.

Торнквист также отметил, что пока они воздерживаются от действий, поскольку, существуют некоторые неясные моменты. Однако, по его словам, если эти вопросы будут решены, то не будет причин для отказа.

Генеральный директор Mercuria Energy Group Марко Дананд также допустил возможность возвращения в Россию в случае снятия санкций.

"Я думаю, что если санкции будут отменены, мы вернемся к России и посмотрим, можем ли мы сыграть роль в сырьевом секторе", — сказал генеральный директор Mercuria Energy Group Ltd.

Генеральный директор Trafigura Group Ричард Холтум отметил, что значительное количество британских работников в его компании усложнит возвращение, если санкции США будут сняты, а другие ограничения останутся

Глава Vitol Group Рассел Харди заявил, что деятельность его компании "очевидно будет зависеть от правил и условий на тот момент, но в то же время предостерег, что процесс переговоров о прекращении огня является чрезвычайно сложным.

"На самом деле мы думаем, что это займет год или два, поэтому внутри организации нет никакого беспокойства относительно готовности или подготовки к этому. Но очевидно, что я могу ошибаться, и это может произойти быстрее, чем предполагалось", — отметил Харди.

Стоит напомнить, что Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России в обмен на достижение перемирия. Вашингтон проводит интенсивные переговоры с Киевом и Москвой, чтобы достичь прекращения огня в российско-украинском конфликте.

Также Фокус писал о том, что Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год. Санкции против России были введены Бараком Обамой, Дональдом Трампом и Джо Байденом с 2014 года.