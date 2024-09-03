Чоловіка хочуть оштрафувати за роздачу безкоштовної води на вулиці (відео)

Девід Мартін, який уже 4 роки роздає холодну воду, каже, що не платитиме штрафи від свого ТВЖ. На бік чоловіка стали і його сусіди.

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Девіду Мартіну з Гудієра загрожують штрафи в сотні доларів за те, що він залишив біля свого будинку кулер, з якого жителі району отримували безкоштовну воду. Про це пише 12 News.

Однак чоловік не планує поспішати з оплатою штрафів.

"Це просто смішно. Абсолютно безглуздо. Я роблю це вже чотири роки і не збираюся зупинятися", — сказав він.

З 2020 року перед будинком Мартіна стоїть кулер із безкоштовною водою. Але тепер його за це хочуть покарати.

"Я не відчуваю, що надаю послугу ТВЖ (товариство власників житла), суспільству або своїй родині. Це збиває мене з пантелику і змушує напружуватися, щоб розібратися", — думає Мартін.

Американець роздавав безплатні пляшки з водою з травня 2020 року. Два роки потому ТСЖ винесло йому попередження. Мартін зателефонував їм і висловив своє невдоволення з приводу попередження. Незабаром Мартін отримав лист із вибаченнями.

"На той момент я думав, що все закінчилося і більше в нас не буде жодних проблем. До травня цього року", — сказав чоловік.

Чоловік роздавав хододну воду сусідам Фото: 12 news

З травня 2024 року FS Residential, компанія, що управляє ТСЖ Canyon Trails, виписує американцеві штрафи. За словами Мартіна, перший штраф становив 50 доларів, потім збільшився до 100 доларів щоразу і може продовжувати зростати.

"Вони не будуть оплачені", — додав чоловік.

Сусід Девіда Ларрі Маркс кілька разів на місяць заходить по безоплатну воду для себе і свого собаки й категорично не згоден з діями ТВЖ.

"Я вважаю, що це жахливо і жорстоко. Я думаю, що вони повинні більше уваги приділяти благоустрою нашого району, а не штрафувати тих, хто роздає безкоштовну воду", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".