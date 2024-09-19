Відома супермодель закликає всіх носити "брудні штани" заради порятунку планети (фото)
Лілі Коул стала обличчям нової кампанії із захисту атмосфери, яка, на думку фахівців зі зміни клімату, страждає через постійне прання.
Британська супермодель і акторка Лілі Коул хоче, щоб люди перестали кидати штани, сорочки та сукні в пральну машину після всього лише однієї прогулянки, оскільки це призводить до надто великої витрати води та енергії. Про це пише Daily Star.
36-річна зірка подіуму підтримує нову кампанію, щоб зупинити людей від надмірного прання одягу.
"Стираючи одяг рідше, ми скорочуємо витрату води й продовжуємо термін служби нашого одягу, що є простим, але важливим кроком на шляху до більш усвідомленого способу життя. Прийняття стійкої моди означає переосмислення не тільки того, як ми виробляємо одяг і що купуємо, а й того, як ми за ним доглядаємо", — сказала Лілі.
Актриса стала обличчям кампанії "Іноді найкраще прання — це відсутність прання", яку проводить бренд екологічно чистих мийних засобів Ecover. Дослідження компанії засвідчило, що кожна десята людина відчуває тиск з боку суспільства, яке змушує її прати частіше, попри те, що вона знає, що це шкодить.
На думку співробітників Ecover, якщо повісити одяг на стілець на кілька днів, він зможе провітритися і знову відчути себе свіжим. Експерти стверджують, що розміщення зношеного, але не брудного одягу на вішалці для рушників або на драбині для ковдр, притуленій до стіни, також є хорошою альтернативою.
"Коли на чомусь на кшталт светра з'являється пляма, то раніше завжди застосовували точкове чищення, і саме тому одяг прослужив людям довше", — зазначила експертка з рукоділля Лора де Барра.
Це сталося після того, як фахівці зі зміни клімату попередили, що постійне прання вбиває атмосферу. Керівник дослідження Ерік Клінт з Технологічного університету Чалмерса, Швеція, сказав, що важливо донести думку про те, що більшість людей можуть використовувати свої футболки більше одного разу.
Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.
Також стало відомо, що бізнесвумен судять за тонни незаконно скинутих відходів. Прокурори заявили, що неправильне поводження з відходами призвело до викиду в повітря, ґрунт і воду шкідливих канцерогенних хімічних речовин, свинцю, миш'яку та ртуті.