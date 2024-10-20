Вклала 65 центів і отримує $20 000 на місяць: жінка заробляє на "любові до моди" (фото)

Бетані Голланд почала бізнес з купівлі шарфа в комісійному магазині і масштабувала його до відкриття магазину Lavender Moon з плановим оборотом понад 260 000 доларів. Завдяки прибутку дівчина кинула роботу фельдшером.

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Молода підприємиця Бетані Голланд перетворила своє хобі та любов до західної моди на прибутковий бізнес. Дівчина заробляє близько 20 000 доларів на місяць на продажу одягу, повідомляє таблоїд Daily Star.

Бізнес почався з інвестиції всього в 65 центів — дівчина купила шарф у комісійному магазині, а потім продала його подрузі, отримавши перший прибуток. Скромне придбання було стартом, що змінив життя Голланд. Її любов до вживаного одягу швидко переросла в підробіток, яким вона займалася паралельно з основною роботою в службі швидкої допомоги.

Бет постійно реінвестувала прибуток, їй вдалося запустити свій інтернет-бізнес роздрібної торгівлі Bethany Rae.

Спочатку Бет запустила свій інтернет-бізнес роздрібної торгівлі Bethany Rae

Через чотири роки роботи Бет зрозуміла, що магазин приносить їй достатньо грошей, щоб скоротити години роботи фельдшером. Дівчина стала більше приділяти увагу своїй справі і накопичила достатньо коштів на відкриття магазину Lavender Moon в її рідному місті Пул.

"Я вірю в силу цегли і розчину. Пропрацювавши п'ять років у Bethany Rae з кімнати в промисловій зоні, я була у нестямі від радості, відкривши власний магазин на головній вулиці в центрі міста", — розповіла вона.

На початку 2024 року Бет отримала пропозицію перемістити Lavender Moon у роздрібний центр, а компанія Legal&General запропонувала їй вигідний пакет підтримки для розвитку бізнесу.

Бет наймає невелику команду для управління магазином

Голланд вважає зростання бізнесу з квітня 2024 року "вибуховим": щомісячні продажі підскочили на 300% з 5 200 до 20 000 доларів лише за шість місяців.

"Сьогодні в нас у чотири рази більше товару, ніж у старому магазині. Я так пишаюся тим, чого я досягла. Думка, що все почалося з шарфа за 65 центів просто зводить з розуму", — каже бізнесвумен.

Тепер Бет наймає невелику команду для управління магазином, щоб підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Lavender Moon планує отримати цього року оборот понад 260 000 доларів.

Нагадаємо, британський блогер Чарлі нещодавно знайшов у комісійному магазині взуття від Prada, а також речі від Chanel і Viv Westwood. Також йому вдалося купити кілька майже нових футболок Adidas за 5 фунтів стерлінгів.

Британська модель і акторка Лілі Коул раніше закликала не кидати штани, сорочки та сукні в пральну машину після однієї прогулянки. Так вона хотіла заощадити витрати води та електрики.