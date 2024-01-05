Сандра Буллок исполнила последнюю просьбу своего покойного бойфренда

В день 58-летия Брайана Сандра развеяла его прах над рекой Снейк в штате Вайоминг. Брайан Рэндалл скончался в августе прошлого года от тяжелой болезни.

59-летняя американская актриса Сандра Буллок развеяла прах покойного бойфренда Брайана Рэндалла в Вайоминге в день его 58-летия в Вайоминге над рекой Снейк в Джексон-Хоул. Об этом на своей странице в Instagram рассказала сестра знаменитости Жезин Баллок-Прадо.

В кадре – зимняя река Снейк.

"С днем рождения, Брай. Сэнди привела тебя к реке, как и обещала", — подписала пост Жезин.

Фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет 5 августа 2023 года после трехлетней борьбы с БАС (боковой амиотрофический склероз). Это заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга. На данный момент лекарств от него не существует.

Он до последнего держал в секрете свою болезнь, а после его смерти семья сделала официальное заявление, поблагодарив врачей, которые помогали ему прожить как можно дольше и сделали для этого все возможное.

Жезин рассказывала, что Сандра очень заботилась о Брайане.

"Я убеждена, что Брай нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже забрасывает свою приманку в бурные реки с лососем. БАС — жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие опекуны в лице моей замечательной сестры и группы медсестер, которую она собрала, которые помогали ей ухаживать за ним в их доме", — рассказала Буллок-Прадо и призвала делать пожертвования как Ассоциации БАС, так и Массачусетской больнице общего профиля.

Сандра и Брайан впервые познакомились в 2015 году, когда он фотографировал вечеринку по случаю дня рождения ее сына Луи. Позже в том же году, в октябре, пара обнародовала свои отношения во время посещения премьеры фильма "Наш бренд — кризис".

В последний раз Буллок и Рэндалла фотографировали вместе в июле 2020 года, когда они приехали на небольшую вечеринку с двумя детьми звезды, 13-летним Луи и 11-летней Лейлой, в Студио-Сити.

В Брайана также есть 30-летняя дочь Скайлар от предыдущих отношений.

Буллок неоднократно говорила, что Рэндалл – "любовь всей ее жизни". Ради того, чтобы ухаживать за ним, она сделала годовой перерыв в карьере.

Хотя Сандра и Брайан никогда не были женаты, их видели "обменивающимися клятвами" во время тайной церемонии, состоявшейся в декабре 2017 года – за три года до того, как фотографу поставили диагноз БАС. На ней также присутствуют близкие друзья и семья.

Близкий друг сообщил Daily Mail, что "они действительно сделали это для детей, чтобы показать им, что это навсегда". После церемонии Луи и Лейла стали называть Брайана папой".

Церемония прошла на вилле "Три пчелы" Арпо Бюссона на острове Харбор на Багамах.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок вернулась к работе после смерти любимого человека.