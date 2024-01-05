Амалия, кронпринцесса Нидерландов, встречается с болгарским князем

Наследная принцесса Нидерландов Амалия, судя по всему, нашла своего прекрасного принца. Местные таблоиды пишут о ее бойфренде, болгарском князе.

20-летнюю принцессу Амалию, наследницу престола Нидерландов, подозревают в связи с 26-летним испанцем Борисом Саксен-Кобург-Готским. Борис также носит титул князя Тырновского и является наследником ныне не существующего болгарского престола. Об этом пишет Daily Mail.

26-летний Борис, родившийся в Испании, является сыном покойного принца Кардама Тырновского, который скончался в 2015 году в возрасте 52 лет.

Борис, князь Тырновский

Скульптор, учившийся в Лондонской школе изящных искусств в Уимблдоне, является наследником несуществующего болгарского престола.

Теперь его связывают с наследной принцессой Катариной-Амалией, и их даже заметили на свадьбе герцогини Мединасели в октябре прошлого года.

Борис Саксен-Кобург-Готский родился в Мадриде в октябре 1997 года в семье принца Кардама и Мириам Унгрия-и-Лопес. Его отец скончался в 2015 году, а в 2022 году его мать снова вышла замуж, что дало Борису связь с другой королевской семьей.

Его отчим — принц Гази бин Мухаммад, двоюродный брат короля Иордании Абдаллы II.

Помимо этих связей, Борис также имеет тесные связи с испанской королевской семьей – особенно после смерти отца.

По данным испанского журнала Hola! Бориса и наследницу престола Нидерландов связывает близкая дружба, он стал одним из ее самых доверенных лиц, а также между ними, вероятно, есть чувства.

Кронпринцесса Нидерландов Катарина-Амалия, которой сейчас 20 лет, часто проводит время вместе с Борисом и общими друзьями, когда она приезжает в Мадрид, его родной город.

Во время учебы Борис провел несколько лет в Лондоне, где получил степень в области изящных искусств. Годы его учебы совпали с пандемией Covid, во время которой он создал скульптуру, которую продал на аукционе в помощь NHS Charities Together — той самой ассоциации, для которой капитан сэр Том Мур собрал сотни миллионов фунтов стерлингов.

Пока он учился в Лондоне, его сопровождали мать, а также брат Бельтран.

Мириам говорила, что очень гордится своим сыном за то, что он строит свою собственную карьеру, а не ведет праздную жизнь богатого аристократа.

Также Амалия и Борис могли сблизиться, потому что их семьи дружат. Королева Нидерландов Беатрикс близка с Маргаритой и Симеоном Болгарским. Беатрикс и король Нидерландов Виллем-Александр присутствовали в Мадриде на похоронах принца Кардама, отца Бориса.

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о юных принцах и принцессах, которые когда-нибудь займут европейские престолы.