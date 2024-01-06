Молитва на Крещение

Крещение традиционно много лет отмечали 19 января. Однако в связи с календарной реформой, отныне этот праздник православные христиане празднуют 6 января.

В этот день принято идти в церковь, освящать воду и молиться Богу. Среди народных традиций еще есть знаменитое купание в проруби. Фокус узнал у священника украинской православной церкви Ивана Верескуна, какую молитву стоит читать в этот день и чего нельзя делать.

Священник объяснил, что в любой день недели, или церковный праздник, каждый человек имеет право озвучить молитву, обратившись к Богу. Это не обязательно должна быть молитва из Библии, это также может быть произвольная формулировка с вашими просьбами, пожеланиями.

Иван Верескун также озвучил вариант, который вполне подойдет для молитвы на Крещение: "Господи, ты своим присутствием, освятил все воды. Ты освятил весь мир. Ты пришел в нашу жизнь, чтобы и нас освятить, изменить и нашу историю к лучшему. Благослови нас сегодня. Поддержи нас сегодня. Помоги нам выстоять. Помоги нам противостоять злу. Помоги нам пройти вот эти все испытания и выйти из них действительно такими, какими ты нас хочешь видеть, освященными и святыми людьми".

Священник убежден, что Господь зовет людей к совершенствованию, он зовет всех к святости. Он говорит: "Будьте святы, ибо я свят. Будьте совершенны, потому что я совершенен".

"То есть Господь не хочет нас видеть в каком нибудь положении, он хочет, чтобы наша жизнь была другой. Была лучше. Также важно в этот день праздничный, не делать никому зла. Это важно делать постоянно, но нам украинцам не всегда это удается. Поэтому если у нас есть сегодня возможность никого не обижать, не осуждать. Если у нас есть возможность, не выносить никому мозг, особенно своим родным, близким, то такой возможностью надо воспользоваться, потому что мы призваны к проявлению хорошего в этом мире. Именно такова наша основная миссия и роль, являть лучшее на этой земле, в этом мире. Но часто не туда мы направляем наше внимание и не на том фокусируемся. Важно, чтобы мы наполняли себя хорошим и это хорошее транслировали в эту жизнь, потому что плохого и без нас хватает",- резюмировал священник.

Напомним, ранее мы писали, что священник объяснил, почему не нужно лезть в прорубь на Крещение.

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