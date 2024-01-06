История праздника Крещения и как стоит отмечать этот день — объяснение священника

Крещение Господне, или более знакомое в народе Крещение — это один из важных церковных праздников рождественского периода. В этот день православные христиане вспоминают такое событие в жизни Иисуса как Крещение.

Еще год назад этот праздник отмечался 19 января, однако по новому юлианскому календарю, теперь Крещение празднуют раньше — 6 января. Фокус обратился за комментарием к священнику украинской православной церкви Ивану Верескуну за разъяснениями, что же это за праздник и как его отмечать по-новому.

"Крещение Господне, или Крещение — это евангельское событие в котором рассказывается, как Иисус Христос пришел на реку Иордан и принял крещение от пророка Иоанна Крестителя. Это крещение, было в покаяние, то есть другие люди приходили к этой реке, восклицали перед Богом свои грехи и все то, к чему они больше не хотели возвращаться. Насколько совесть им это все озвучивала. И Иоанн Креститель поливал их речной водой",- рассказал Иван Верескун.

По его словам, таким образом люди освобождались от греха, который их сковывал, который искажал их историю и их жизнь.

"В это время Иоанн Креститель восклицал: "Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное". То есть приблизилось время особых изменений для людей. Время когда жить с грехом уже неактуально, уже не уместно. И тут приходит Господь, который тоже хочет принять крещение. Пророк возражает, что ему необходимо принять Крещение от Бога, а не наоборот. Христос настаивает и говорит о том, что нам надо исполнить любую правду. Иоанн Креститель совершает крещение Спасителя в Иорданской воде и в этот момент Евангелие нам рассказывает о том, что с неба звучит голос Отца Небесного, в котором говорится такие слова: "Сей есть сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение". И в виде голубя дух святой сходит на Иисуса Христа. Этот момент церковью назван как Богоявление. То есть вся святая троица себя показала в этот момент",- уточнил исторические моменты священник.

Как мы сегодня, современные христиане, отмечаем этот день?

По словам священника, в первую очередь, мы идем в церковь, молимся за людей, которые находятся в трудном положении, наши защитники, пленные, раненые, другие люди, которые нуждаются в поддержке.

Важно, что мы христиане можем выражать свою поддержку в виде молитвы за других людей. Мы исповедуемся, причащаемся, потому, что через исповедь, мы освобождаем свою душу от влияния зла. Мы себя очищаем, другими словами. А через причастие мы освящаемся самим Христом, он входит в нашу историю. То есть, это самые ценные и важные таинства в церкви.

"Очень важно не путать сегодня, вот когда мы будем отмечать этот праздник, очищение души через купание в реке или в проруби. Почему? Потому что вода просто омывает, очищает наше тело, ну нашу душу очищает искреннее желание не возвращаться ко злу. И этому как раз помогает таинство исповеди",- пояснил священник.

Напомним, ранее мы писали, почему лучше не нырять в прорубь на Крещение, а также как правильно освятить свой дом в этот день .

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на вашу жизнь или здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.