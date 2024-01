Голливудский актер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

Самолет, в котором летел Кристофер Оливер и его дети, ударился носом о воду и начал тонуть. Когда на место прибыли спасатели, судно уже ушло под воду. Никто на борту не выжил.

51-летний голливудский актер Кристиан Оливер, звезда фильмов "Спиди-гонщик", "Поворот не туда: Наследие", "Мушкетеры", погиб в авиакатастрофе в Карибском море вместе с пилотом самолета Робертом Саксом и своими дочерьми Мадитой и Анник. Девочкам было 10 и 12 лет, сообщает Searchlight,.

Трагедия произошла 4 января около полудня в водах Бекии, которая является частью острова Сент-Винсент. По местным данным, он прибыл с дочерьми на Карибы 26 декабря, а 4 января возвращался в США на частном самолете.

По словам властей, группа направлялась в Сент-Люсию, когда произошла катастрофа. Через несколько мгновений после взлета из аэропорта имени Дж. Ф. Митчелла в Бекии у одномоторного самолета возникли неустановленные трудности.

Журналисты узнали, что Сакс связался с вышкой по рации вскоре после взлета, чтобы сказать им, что у него проблемы и он поворачивает назад. Это было последнее общение.

Жители Ла-Помпе, на юго-востоке Бекии, забеспокоились, когда услышали звуки, исходящие из двигателя знакомого самолета, которые свидетельствовали о том, что что-то не так, и вскоре после этого самолет был замечен падающим в море у Пти-Невис, близлежащего рифа.

Вместе с Кристофером погибли его дочери Мадита и Анник Фото: Getty

В интервью местному СМИ местный рыбак раскритиковал реакцию береговой охраны на трагедию.

"Мы объяснили им, что сейчас начался прилив, поэтому, если вы оставите его (обломки) там, существует вероятность того, что мы больше не найдем самолет, и он уйдет", – сказал он.

Мужчина добавил, что траектория прилива вынесла бы самолет в открытое море. Используя веревки и буй, чтобы отметить место, рыбаки приняли решение вытащить тела самостоятельно.

Другой чиновник сказал изданию, что береговая охрана должна была держать персонал в этом районе до тех пор, пока обломки не будут полностью восстановлены.

Местные рыбаки и пловцы-любители, находившиеся в этом районе, помогли в первоначальных поисках, говорится в заявлении полиции. Предполагается, что глубина воды составляет около 20 метров. Дайверы Шамдел Хэнсон и Маклин Снагг обнаружили четыре тела. Другие жители фермы Пейджет, населенного пункта, расположенного ближе всего к месту крушения, помогли охранять трупы, пока приехала береговая охрана, которая отправила погибших на материк.

Кристиан Оливер — немецкий актер. Его настоящая фамилия Клепсер. Оливер родился в Целле и вырос во Франкфурте-на-Майне. Он переехал в США, чтобы работать моделью, а затем брал уроки актерского мастерства в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. С 2002 по 2004 год Оливер снялся в 28 эпизодах немецкого боевика Спецотряд "Кобра 11".

Среди его первых ролей в США было многолетнее участие в фильме "Спасенные звонком: Новый класс" в 1995 году. Он также появился в качестве персонажа в популярной видеоигре Medal of Honor: Beyond and Beyond.

После выхода в 2008 году ленты "Спиди-гонщик", в котором он сыграл одного из антагонистов, Снейка Ойлера, Кристиан рассказал о том, что наконец-то сможет позволить себе Harley-Davidson и примерно в то же время купил Buick Centurion 1972 года.

"Они были частью моей американской мечты, того, что мы, европейцы, и то, что я представлял себе в детстве: огромные открытые пространства и свобода. И вот что эта прекрасная машина до сих пор значит для меня", – говорил он.

За свою карьеру Оливер снялся также в фильме "Валькирия" и в последней части франшизы "Индиана Джонс".

Последней работой актера стал фильм "Навсегда держи свой мир", который он также продюсировал. Последние сцены картины были отсняты только 20 декабря.

За два дня до своей смерти Оливер опубликовал фотографию пляжа в тропиках.

"Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году", – гласила подпись.

Бывшая жена Оливера, Джессика Муроз, ранее работала репортером о шоу-бизнесе в Лос-Анджелесе в немецких СМИ. Актер подал с ней на развод в декабре 2021 года.

Ранее Фокус писал, что в конце декабря 2023 года умер актер Камар де лос Рейес, актер сыгравший харизматичного злодея в Call Of Duty. Ему было 56 лет.