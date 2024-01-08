Дженнифер Лопес задали неудобный вопрос о браке с Беном Аффлеком (фото, видео)

Звездные супруги посетили событие в Лос-Анджелесе. Впрочем, большую часть времени Джей Ло позировала фотографам сама.

54-летней американской певице Дженнифер Лопес задали неудобный вопрос о ее браке на 81-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе в воскресенье, 7 января 2024 года, когда она вышла на красную дорожку без мужа Бена Аффлека, 51. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены появилась на публике в пастельно-розовом платье с вырезом без бретелек и пышными рукавами, изготовленными из деталей в виде лепестков цветов.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Впрочем, на публике артистка позировала преимущественно сама, поскольку один из самых популярных моментов на красной дорожке произошел, когда ее спросили, как она знает, будет ли это ее "последний" брак.

Дженнифер Лопес

Когда Джей Ло спросили, откуда она знает, что "это все", она ответила репортеру: "Потому что, когда говорят: "Ты знаешь", ты знаешь".

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

"Я думаю, что ты всегда идешь с лучшими намерениями каждый раз, когда бросаешься на что-то", — добавила жена оскароносного Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Тем временем сам актер появился позже на публике в смокинге с белой рубашкой и бабочкой.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Позируя на красной дорожке отеля "Beverly Hilton" в Беверли-Хиллз, Дженнифер Лопес носила розовый клатч с хрусталем, который сочетался с ее платьем с драматическим шлейфом.

Звездная пара заключила брак летом 2022 года. До этого певица была замужем за Марком Энтони, Крисом Джаддом и Охани Ноа. От первого звезда воспитывает двоих детей — Эмму и Макса.

Напомним, Бен Аффлек проигнорировал поцелуй жены.

Также Фокус писал о стильном натуральном маникюре, который показала Дженнифер Лопес.