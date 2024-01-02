Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поссорились на публике (фото)

Новый 2024 год супруги прибыли встречать на остров Сен-Бартельми в Карибском море. Они продемонстрировали ряд эмоций во время шопинга по местным бутикам.

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54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, 51, публично поссорились во время новогоднего отдыха. Об этом пишет Page Six.

Звездную пару заметили во время шопинга на острове Сен-Бартельми, территория Франции. Супруги посетили элитные бутики столицы Карибского острова Густавия.

Когда они рассматривали и примеряли некоторые украшения, Аффлек был замечен, насупив брови и подняв руку к голове во время, казалось бы, напряженного разговора со своей женой, которая стояла на месте, слушая и глядя вокруг.

Несмотря на то, что он все еще был недоволен, актер в конце концов достал телефон и сфотографировал несколько раз возлюбленную, которая позировала на камеру.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Со временем они нежно обнялись и крепко поцеловались в губы.

Для выхода в свет певица выбрала белый укороченный камзол с розовой юбкой в полоску, которая спадала к полу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Звездная пара поженилась летом 2022 года после года романа. Однако в начале 2000-х они уже встречались, но не успели пожениться, разойдясь.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек переживают посттравматическое стрессовое расстройство после своего разрыва в начале 2000-х.

Также Фокус писал о рождественской вечеринке в доме Дженнифер Лопес.