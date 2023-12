Дженнифер Лопес рассказала о последствиях первого разрыва с Беном Аффлеком

В 2021 году знаменитости воссоединились, а впоследствии поженились.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес призналась, что они с мужем Беном Аффлеком, 51, все еще "оба страдают от посттравматического стрессового расстройства" из-за разрыва в начале 2000-х и пристального внимания общественности к их паре. Об этом пишет Variety.

Знаменитости встречались в начале 2000-х годов после съемок в фильме "Джилья". После разрыва помолвки они оба женились и расставались с другими людьми, прежде чем в конце концов снова воссоединиться друг с другом.

В 2021 году Джей Ло и Бен Аффлек возобновили отношения, а в следующем году они поженились, снова став одной из самых обсуждаемых пар в шоу-бизнесе.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В новом откровенном интервью артистка рассказала, что они все еще несут бремя прошлого.

Лопес поделилась, что "у них обоих есть посттравматическое стрессовое расстройство" из их первоначального опыта, но объяснила, что сейчас они "старше и мудрее".

"Мы также знаем, что важно, что действительно важно в жизни, и это не столько то, что думают другие люди. Речь идет о том, чтобы быть верным тому, кто ты есть", — рассказала знаменитость.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Сейчас Джей Ло готовится к выпуску своего будущего альбома "This Is Me... Now", продолжение ее альбома 2002 года "This Is Me... Then".

