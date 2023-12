Дженніфер Лопес розповіла про наслідки першого розриву з Беном Аффлеком

У 2021 році знаменитості воззʼєдналися, а згодом одружилися.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес зізналася, що вони з чоловіком Беном Аффлеком, 51, усе ще "обоє страждають від посттравматичного стресового розладу" через розрив на початку 2000-х та пильну увагу громадськості до їхньої пари. Про це пише Variety.

Знаменитості зустрічалися на початку 2000-х років після зйомок у фільмі "Джилі". Після розриву заручин вони обоє одружувалися та розлучалися з іншими людьми, перш ніж зрештою знову воззʼєднатися одне з одним.

У 2021 році Джей Ло та Бен Аффлек відновили стосунки, а наступного року вони одружилися, знову ставши однією з найбільш обговорюваних пар у шоу-бізнесі.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

У новому відвертому інтерв’ю артистка розповіла, що вони все ще несуть тягар минулого.

Лопес поділилася, що "в них обох є посттравматичний стресовий розлад" з їхнього початкового досвіду, але пояснила, що наразі вони "старші та мудріші".

"Ми також знаємо, що важливо, що дійсно важливо в житті, і це не стільки те, що думають інші люди. Йдеться про те, щоб бути вірним тому, хто ти є", — розповіла знаменитість.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Наразі Джей Ло готується до випуску свого майбутнього альбому "This Is Me… Now", продовження її альбому 2002 року "This Is Me… Then".

