Дженніфер Лопес приміряла ефектну червону сукню (фото)

Знаменитість робить ставку на яскравий колір.

Related video

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ефектну червону сукню. Знімками в новому образі зірка сцени ділиться в Instagram з понад 253 млн підписників.

Дружина оскароносного Бена Аффлека, 51, постала в яскравому вбранні з довгими рукавами та трояндами біля шиї. Сукня підкреслювала фігуру Джей Ло. У цей момент вона фарбувалася біля дзеркала.

До святкового аутфіту знаменитість додала сережки та масивну каблучку. Довге світле волосся Дженніфер Лопес уклала легкими хвилями та зробила ефектний вечірній макіяж з акцентом на очі.

У підписі до каруселі фото співачка лаконічно залишила емодзі у вигляді червоного сердечка.

Дженніфер Лопес

"Приголомшливо", "Чудова", "Прекрасна королева", "Ти виглядаєш неймовірно, Джей Ло", — пишуть у коментарях фоловери американської знаменитості.

Нові фото дружини Бена Аффлека також прокоментували світська левиця Періс Гілтон та нейл-майстер Том Бачик. Вони залишили емодзі, які демонструють захоплення.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як прикрасила свій розкішний маєток до новорічних свят.

Також Фокус писав про лайфхак від Дженніфер Лопес, як наносити червону помаду.