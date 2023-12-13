Дженніфер Лопес показала розкішну ялинку у своєму дорогому маєтку (фото)

Для фотосесії зірка обрала ансамбль, який гармоніював з ялинкою та прикрасами будинку до Різдва.

Related video

Знамениті та багаті вже щосили готуються до Різдва і Нового року, купуючи ялинки, прикрашаючи свої маєтки і показуючи перші фото. Не стала винятком і 54-річна співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка опублікувала в соцмережах кадри своєї розкішної ялинки та себе коханої.

Важливо

Дженніфер Лопес "у золоті" зʼявилася на обкладинці глянцю (фото)

На знімках зірка позувала на тлі святкової вічнозеленої рослини, прикрашеної морозними сосновими шишками, гірляндами теплих тонів і різноманітними золотими прикрасами.

Лопес, яка дуже серйозно ставиться до різдвяних прикрас (минулого року вона навіть встановила тему свята: "Колібрі"), зберегла колірну гаму біля підніжжя високої ялинки з подарунками, загорнутими в золотий папір і прикрашеними сосновими шишками.

Ба більше, навіть одяг для фото артистка вибрала в тон: на ній була біла блуза, довга парчева спідниця теплих відтінків і сріблясті босоніжки на підборах з масивною платформою, прикрашені маленькими бджілками. Її волосся традиційно гладко зачесане і зібране в пучок, а у вухах — сережки з білого золота.

Кадри зроблені в будинку співачки та її чоловіка Бена Аффлека в Беверлі-Гіллз, який обійшовся їм майже в 61 мільйон доларів. Подружжя довго шукало маєток своєї мрії, придивляючись до елітної нерухомості вартістю в десятки мільйонів.

На великій території є 12 спалень і 24 ванні кімнати, а також відкритий спортивний комплекс з майданчиками для гри в баскетбол і піклбол. Після купівлі цього маєтку Лопес виставила на продаж свій будинок з дев'ятьма спальнями, 12 ванними кімнатами і домашнім кінотеатром.

Бен Аффлек вчинив так само і вирішив позбутися свого холостяцького гнізда. У серпні він виставив свій будинок у Пасифік-Палісейдс за 30 мільйонів доларів. Маєток у Лос-Анджелесі площею 13 500 квадратних футів має сім спалень, дев'ять ванних кімнат і розташований недалеко від шикарного заміського клубу Riviera.

Раніше Фокус писав, що Лопес в анонсі своєї нової пісні показала розкішний басейн на території сімейного маєтку.