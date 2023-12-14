Дженніфер Лопес розкрила, як рівно наносити червону помаду (відео)

Перед святами зірка сцени ділиться секретами, як зробити макіяж більш ефектним.

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54-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, як рівно наносити червону помаду. Роликом бізнеследі поділилася в Instagram.

Дружина Бена Аффлека, 51, зізналася, що любить період свят за те, що можна нафарбуватися червоною помадою.

"Спосіб, яким мені подобається це робити, — використовувати нюдовий олівець, тому я завжди починаю з нього", — зазначила Джей Ло.

Артистка переконує своїх підписників, що не варто завжди використовувати лише червоний олівець для губ, аби помада лягла рівно. Краще нафарбуватися нюдовим олівцем, що зробить контур нейтральним та візуально збільшить губи.

На відео мама двох дітей постала з розпущеним волоссям та з іменною підвіскою "Дженніфер".

Дженніфер Лопес

"Потім вибери свій улюблений червоний відтінок, і нанеси його посередині, якомога ближче", — додає знаменитість.

Після цього артистка бере пензлик для губ та промальовує кутики. Згодом Лопес маленькою плоскою кистю домальовує контур губ. На цьому поради Дженніфер не закінчуються. Вона також рекомендує зробити глянцевий фініш за допомогою бальзаму.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес постала у своєму кліпі в сукні українського бренду.

Також Фокус писав про вихід Джей Ло на червону доріжку у сміливому ліфі.