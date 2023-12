54-річна Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку в дуже зухвалому нагруднику (фото)

Знаменитість показала присутнім результати багатогодинних тренувань у спортзалі, похвалившись пружним і пласким животом.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес разом із 51-річним чоловіком Беном Аффлеком відвідала церемонію вручення премії ELLE Women in Hollywood Awards у Nya Studios (Лос-Анджелес), вибравши для заходу вельми сміливий образ, пише People.

На червоній доріжці зірка позувала в сріблястому хромованому нагруднику, який не тільки видавав відсутність бюстгальтера і привідкривав груди, а й давав змогу усім охочим розгледіти плаский і підтягнутий живіт Лопес.

Дженніфер поєднала ризикований дизайн верху з чорною спідницею-олівцем з високою талією і чорними туфлями з ремінцями. У руках вона тримала чорний клатч, а її образ доповнили хитромудрі сережки з підвісками. Своє волосся знаменитість зібрала в гладку зачіску.

Бен був у класичному чорному костюмі, сорочці та краватці. Він позував поруч із дружиною, і в якийсь момент пара навіть поцілувалася на очах у публіки.

Подружжя Аффлеків радісно позувало фотографам Фото: Getty

Премія ELLE Women in Hollywood Awards вручається впливовим жінкам, які формують Голлівуд сьогодні. На заході вшановують тих, хто зробив помітний внесок, від ефектних виступів на червоній доріжці до творчих сил, що стоять за камерою, включно із зірками з обкладинки ELLE.

Дженніфер увійшла до числа видатних лауреатів, представлених у випуску журналу ELLE "Жінки в Голлівуді" за 2023 рік.

До списку знаменитих жінок цього року також входять Ніна Гарсія, Америка Феррера, Даніель Брукс, Єва Лонгорія, Фантазія Барріно, Грета Лі, Джоді Фостер, Лілі Гладстон і Тараджі П. Генсон.

У своєму інтерв'ю для ELLE Дженніфер поміркувала про мінливий ландшафт акторських ролей для літніх жінок. Вона висловила впевненість у тому, що з віком акторки стають привабливішими, набуваючи багатства характеру та мудрості, що підкреслюють їхню внутрішню та зовнішню красу.

"Люди зрозуміли, що з віком жінки стають сексуальнішими. Вони стають більш освіченими і багатшими характером. Усе це дуже гарно і привабливо не тільки фізично, а й усередині, краса, яку ти здобуваєш із віком, мудрість", — зазначила вона.

16 лютого 2014 року виходить новий музичний альбом Лопес "This Is Me... Now". 10 січня вона представить перший сингл платівки "Can't Get Enough".

