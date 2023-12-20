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Стиль жизни

Дженнифер Лопес примерила эффектное красное платье (фото)

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Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Знаменитость делает ставку на яркий цвет.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала эффектное красное платье. Снимками в новом образе звезда сцены делится в Instagram с более 253 млн подписчиков.

Жена оскароносного Бена Аффлека, 51, предстала в ярком наряде с длинными рукавами и розами у шеи. Платье подчеркивало фигуру Джей Ло. В этот момент она красилась у зеркала.

К праздничному аутфиту знаменитость добавила серьги и массивное кольцо. Длинные светлые волосы Дженнифер Лопес уложила легкими волнами и сделала эффектный вечерний макияж с акцентом на глаза.

В подписи к карусели фото певица лаконично оставила эмодзи в виде красного сердечка.

Дженнифер Лопес

"Потрясающе", "Великолепна", "Прекрасная королева", "Ты выглядишь невероятно, Джей Ло", — пишут в комментариях фолловеры американской знаменитости.

Новые фото жены Бена Аффлека также прокомментировали светская львица Пэрис Хилтон и нейл-мастер Том Бачик. Они оставили эмодзи, которые демонстрируют восхищение.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как украсила свой роскошный особняк к новогодним праздникам.

Также Фокус писал о лайфхаке от Дженнифер Лопес, как наносить красную помаду.