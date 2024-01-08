Босая и в крохотном бикини: Бьянка Цензори отпраздновала день рождения в Вегасе

Жена Канье Уэста выглядела очень странно время празднования своего 29-летия в Лас-Вегасе. Рэпер снова одел Бьянку в странный наряд.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори на выходных отпраздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе. И она продемонстрировала очередной странный наряд, когда ее сфотографировали прогуливающейся по казино в крошечном бикини рядом с 46-летним рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.

Открытый топ выглядел почти идентично тому, который был на ней в одном из недавних постов Канье о Бьянке, в котором он заявил, что она будет носить в этом году.

Также на Бьянке была белая узкая трикотажная юбка с неровным подолом. Свою стрижку пикси она уложила гелем, а в руках держала свой телефон. Обуви на ней не было.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

В субботу, когда она праздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе, ее сфотографировали прогуливающейся по казино в крошечном бикини-стринге рядом с 46-летним рэпером. Сам Канье, вопреки своему новому обычаю, решил не наматывать тряпку на голову. За парой следовала их свита.

Сообщается, что в пятницу пара отправилась в Город грехов, как называют Лас-Вегас, на празднование дня рождения Бьянки, и их видели прогуливающимися по переполненному коридору. В соцсетях появилось много видеороликов, снятыми случайными свидетелями.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Отмечая день рождения своей жены, Канье поделился серией ретро-фотографий и восторженным поздравлением, в котором он назвал Бьянку "мачехой наших детей".

У Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян четверо детей: Норт, 10 лет; Сейнт, восемь лет; Чикаго, пять лет; и Псалм, которому исполнилось четыре года.

Пост Канье Уэста

"С днем ​​рождения самую красивую, суперплохую, культовую музу, вдохновляющую, талантливую художницу, степень магистра архитектуры с IQ 140, любящую быть рядом со мной каждый день, когда полмира отвернулось от меня", — написал он о Бьянке.

Ее день рождения и его трибьют-посты произошли всего через несколько дней после того, как он поделился тремя почти обнаженными фотографиями своей жены , которые, как утверждают ее друзья, сделаны просто для того, чтобы привлечь внимание к его новому альбому.

Ранее на этой неделе источники, близкие к паре, сообщили, что ее друзья обеспокоены тем, что 24-кратный обладатель "Грэмми" пытается превратить Цензори в клона своей бывшей жены.

Сейчас они продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что он "унизил" ее скандальными нарядами и фотографиями.

Напомним, ранее скандальное поведение Канье Уэста и его жены попало в список главных скандалов минувшего года.

Сам рэпер сейчас переживает не лучшие времена и даже вынужден был продать свой дом, которые мечтал переделать в бункер без дома и электричества. Ранее Канье Уэст ввязался в скандал с группой Backstreet Boys. Он использовал их хит "Everybody" 1997 года в своей песне с нового альбома, которую представил в начале этой недели в Майами.