Диетологи назвали 4 продукта, которые нужно срочно выбросить из холодильника

Ну вот и подошли к концу новогодние праздники и снова актуальными стали здоровье и похудение. Чтобы начать "новую жизнь", первым делом переберите свой холодильник и избавьтесь от самых вредных продуктов.

Не важно, пытаетесь ли вы похудеть или просто заботитесь о своем здоровье, существует множество причин, по которым вы можете стремиться к более здоровому питанию в новом году. Возможно, вы уже знаете, что в 2024 году первым делом нужно отказаться от сладких напитков и нездоровой пищи, но есть несколько других вредных продуктов, которые вы не учли. Как оказалось, обработанное мясо, диетическая кола, йогурт с добавками и ароматизированная арахисовая паста — все это нездоровый выбор, от которого вам следует отказаться в этом году. Об этом пишет She Finds.

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Переработанное мясо

Фото: Freepik

Эксперты в области здравоохранения уже давно предупреждают о негативном влиянии обработанного мяса, такого как бекон, колбаса и сосиски, но недавние исследования дают еще больше подтверждений того, что в 2024 году вам будет лучше без этих продуктов. Недавнее исследование, профинансированное Всемирным фондом исследования рака обнаружило, что продукты и напитки, подвергшиеся глубокой обработке, особенно переработанное мясо и подслащенные напитки, связаны с более высоким риском возникновения множества хронических заболеваний, таких как диабет, болезни сердца и рак.

"Что особенно важно в этом крупном исследовании, так это то, что употребление большего количества ультраобработанных продуктов, в частности продуктов животного происхождения и подслащенных напитков, было связано с повышенным риском развития рака наряду с другими заболеваниями, такими как инсульт или диабет", — говорит Хелен Крокер. Поэтому самое время отказаться от бекона и сосисок на завтрак.

Сладкая вода

Фото: Freepik

Искусственные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, но, к сожалению, правда заключается в том, что они также вредны для здоровья. Особенно это касается аспартама, подсластителя, содержащегося в диетической коле. В июле ВОЗ назвала аспартам "возможно канцерогенными для человека". Этот потенциально вредный подсластитель также содержится в других диетических газированных напитках, соках, мороженом и т. д.

Конечно, это не значит, что употребление диетической колы гарантирует, что вы заболеете раком. "Возможно" — здесь важное слово. Но в целом лучше избегать искусственных подсластителей, насколько это возможно, и по возможности выбирать натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп и архат.

Йогурт с наполнителем

Фото: Freepik

Йогурт очень полезен для здоровья, но ароматизированные варианты обычно содержат много сахара, что представляет собой целый ряд рисков для здоровья. "В йогурты с наполнителями обычно добавляют сахар, что подрывает потенциальную пользу пробиотиков для здоровья", — предупреждает диетолог Кэтрин Джервасио.

По этой причине лучше всего держать в холодильнике натуральный йогурт, в который можно добавить фрукты, ягоды или орехи. В частности, греческий йогурт содержит фантастическое количество белка и пробиотиков. "Вместо ароматизированного разнообразия выбирайте простой греческий йогурт и добавляйте свежие фрукты", — предлагает Джервасио.

Ароматизированная ореховая паста

Ореховая паста часто становится полезной намазкой для тостов или полезным ингредиентом для смузи или овсянки. Однако, как и в случае с йогуртом, ароматизированные сорта могут поставить под угрозу ваше здоровье при чрезмерном употреблении. "Они также содержат добавленный сахар и вредные для здоровья масла, которые могут поставить под угрозу питательную ценность орехов", — предупреждает Джервасио.

Но решение есть: выбирайте натуральную несладкую ореховую пасту, чтобы максимизировать пользу полезных жиров без ненужных добавок.

Напомним, включите эти богатые питательными веществами продукты в свой ежедневный рацион, чтобы сохранить здоровье глаз.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.