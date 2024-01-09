Жена Джейсона Момоа официально подала документы на развод с ним

После двух лет размышлений Лиза Боне решила расторгнуть брак. Она надеется урегулировать с Джейсоном вопросы опеки над детьми и финансовые моменты.

56-летняя актриса Лиза Боне официально подала документы на развод с 44-летним коллегой Джейсоном Момоа, сообщает TMZ. Это произошло через два года после того, как стало известно о кризисе в браке.

По информации издания, Боне и Момоа расстались с октября 2020 года, то есть всего через два месяца после того, как он устроил шоу, восстанавливая "Мустанг" 1965 года — ее первую машину — в качестве подарка ей.

Несмотря на предполагаемую дату расставания в конце 2020 года, только в январе 2022 года актерская пара объявила о своем разрыве.

Сообщается, что без пяти минут бывшие супруги надеются разделить совместную физическую и юридическую опеку над своими двумя детьми, 16-летней Лолой и 15-летним Накоа-Вольфом. Боне также указала в своих документах, что не требует от Момоа алиментов, как и ему не нужны выплаты от нее.

Джейсон Момоа с дочерью Лолой и сыном Накоа-Вольфом Фото: Instagram prideofgypsies

В заявлении актриса написала, что раздел их активов и собственности "согласован между сторонами", предполагая, что у них может быть брачный договор, регулирующий расторжение их брака.

Информация о расставании одной из самых крепких пар Голливуда очень огорчила фанатом. Момоа неоднократно признался, что Лиза была его любовью с детства и с первого взгляда. Они познакомились в 2005-м, а уже два года спустя у них родилась дочь Лола. Еще через год в семье появился сын Накоа-Вольф.

Спустя почти 10 лет после первой встречи Лиза появилась с Джейсоном в фильме "Дорога в Палому", сценаристом, режиссером и продюсером которого она стала.

В 2017 году влюбленные официально поженились на тайной церемонии в Топанге, штат Калифорния. По словам Момоа, скромная свадьба была всего лишь формальностью.

Джейсон Момоа и Лиза Боне Фото: Getty Images

"Знаете что, я женат на своей жене уже 12 лет. Это просто собрание наших семей и празднование нашей любви", — говорил он в 2017 году.

Джейсон сумел подружиться с бывшим мужем Лизы Ленни Кравицем, отцом ее дочери Зои. Даже после того, как было объявлено о расторжении брака, Момоа поддерживал дружеские отношения с рок-звездой.

Ранее Фокус писал, что Джейсон Момоа невероятно рад помолвке своей падчерицы Зои Кравиц и Ченнинга Татума.