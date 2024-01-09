Журналисты выяснили, почему Меган Маркл не было на "Золотом глобусе"

Меган Маркл не присоединилась к актерам сериала "Форс-мажоры" на церемонии вручения премии. Коллеги утверждают, что просто не могли ей позвонить.

Меган Маркл не смогла присоединиться к актерам из популярного сериала "Форс-Мажоры", в котором она играла. Ее бывшие коллеги сообщили, что просто не могли ей позвонить. А инсайдер назвал другую причину. Герцогиня и принц Гарри, которых ранее назвали голливудскими неудачниками, не пришли на церемонию. Об этом пишет Daily Mail.

Источник сообщил, что герцогиня Сассекская была приглашена на мероприятие, но "к сожалению" не смогла появиться из-за других планов.

Тем временем Джина Торрес, сыгравшая Джессику Пирсон в американской юридической драме, в воскресенье рассказала, что у бывших коллег по съемкам просто "нет номера" Меган Маркл.

Журналисты спросили, звонил ли герцогине кто-то из бывших коллег по сериалу, но Джина, похоже, раскрыла причину отсутствия герцогини.

"У нас нет ее номера. Мы просто не так делаем. Она увидит. Она будет смотреть. Она будет рада, что мы здесь", — сказала 54-летняя американская актриса, присутствовавшая на королевской свадьбе принца Гарри и Меган в 2018 году.

Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" Фото: © USA Network

Впрочем, ведущий Джо Кой упомянул Меган и принца Гарри в своей речи.

Он сказал, что этой паре платят "миллионы за то, что они абсолютно ничего не делают – и это только Netflix", под громкий смех в зале, в том числе со стороны генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Сообщается, что потоковый сервис заплатил 100 миллионов долларов за документальные сериалы о паре в 2022 году в рамках многолетнего соглашения со потоковым гигантом.

Шутка Джо была воспринята как "жестокая" критика в адрес пары после бурного года, когда их прибыльная сделка по подкасту со Spotify была отменена всего после одного сезона "Архетипов", организованного Меган. Исполнительный директор Spotify и гуру подкастов Билл Симмонс позже назвал их "мошенниками".

А благотворительные пожертвования в их фонд Archewell также упали примерно на 12 миллионов долларов в 2023 году.

Меган играла роль помощника юриста Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры" с 2010 года до своего последнего эпизода в 2018 году, за месяц до свадьбы с принцем Гарри.

Ее коллега Патрик Дж. Адамс сказал, что хотел бы снова сыграть вместе с Меган Маркл в сериале, но понятия не имеет насколько это реально.

Напомним, ранее Меган Маркл снялась в рекламном ролике сети кофеен. Эксперты сказали, что так она пытается восстановить свою репутацию в глазах поклонников.