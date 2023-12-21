Эксперты объяснили, зачем Меган Маркл снялась в рекламе кофейни

Герцогиня сассекская пытается реабилитироваться в глазах поклонников.

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Появление Меган Маркл в рекламе кофейной компании Clevr может говорить о том, что она решила выйти из роли "вечной жертвы" и показать себя как "добрый" и "автономный" бренд, который "не боится подшучивать над собой", пишет Daily Mail.

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Череда скандальных интервью и телепроектов, где герцоги Сассекские выставляли себя в роли угнетенных королевской семьей, привели к тому, что на фоне молчания Виндзоров авторитет пары и ее популярность не просто упали, а ушли в минус. У зрителей Меган и Гарри начали ассоциироваться с нытиками, а один из голливудских таблоидов поместил их в список главных неудачников Голливуда.

Теперь Маркл решила пересмотреть свое поведение и попробовать вернуться в социум как позитивный персонаж с чувством юмора, близкий простому американцу.

В рекламе компании Clevr Blends, акциями которой она владеет, герцогиня Сассекская фигурирует в качестве второстепенного персонажа. Она изображена стажером, укладывающим коробки, готовящим горячие напитки и работающим за компьютером в цифровом отделе.

Меган не удается ударить рука об руку другого сотрудника на последнем кадре, когда она уходит за пределы камеры, в результате чего все разражаются смехом до того, как видео заканчивается.

"Эта "веселая" сторона Меган — это умный способ бренда Clevr привлечь внимание в социальных сетях, используя своего знаменитого инвестора.

Это также способ показать Меган в новом свете, одновременно веселом и легкомысленном. Это работает? Я думаю, что Меган сейчас настолько поляризующая фигура, что комментарии к посту в социальных сетях носят негативный, а не праздничный характер, и это позор, поскольку пост был задуман как демонстрация успеха и тяжелой работы бизнеса", – сказал, проанализировав видео, эксперт по бренду и культуре Ник Эде.

По его словам, ее "отход от достоинства и драматические откровения" были частью "хорошо продуманной реабилитации Меган, позиционирующей себя как отдельный бренд", добавив, что это "очень позитивный поступок".

"Я думаю, что мы увидим гораздо больше личностного контента, который будет концентрироваться на Меган как на медийной личности, доброй, сострадательной, интересной и не боящейся подшучивать над собой. Я не уверен, поможет ли это победить ее недоброжелателей, но с точки зрения бренда это – самый сильный и самый настоящий способ восстановить ее репутацию и авторитет", – подытожил он.

Королевский эксперт Фил Дампьер считает, что Меган не глупа, и она понимает, что они с Гарри переусердствовали с картой жертвы.

"Ей также дают советы новые пиарщики, и я уверен, что они посоветовали быть более позитивными, а не просто жить за счет критики королевской семьи. Чем естественнее Меган выглядит, тем лучше, даже если возможность сфотографироваться будет постановочной", – подчеркнул Дампьер.

Он не исключает, что герцогиня "явно планировала масштабный перезапуск своего имиджа и карьеры в Новом году", предположив, что это может быть в индустрии образа жизни, подобно актрисе Гвинет Пэлтроу:

"Это показывает ее в более расслабленном виде. Все дело в имидже, и ничего не происходит случайно, но я уверен, что король, Уильям и Кэтрин были бы рады, если бы они начали новую жизнь в Калифорнии и прекратили вражду. У Меган есть веселая сторона, и ей лучше было бы показать это, а не утверждать, что ее жизнь превратилась в страдание из-за того, что случилось с ней, когда она была в королевской семье".

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл должна сделать, чтобы ее приняли обратно в королевскую семью.