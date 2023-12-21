Експерти пояснили, навіщо Меган Маркл знялася в рекламі кав'ярні

Герцогиня сассекська намагається реабілітуватися в очах шанувальників.

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Поява Меган Маркл у рекламі кавової компанії Clevr може свідчити про те, що вона вирішила вийти з ролі "вічної жертви" та показати себе як "добрий" і "автономний" бренд, який "не боїться жартувати над собою", пише Daily Mail.

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Низка скандальних інтерв'ю і телепроєктів, де герцоги Сассекські виставляли себе в ролі пригноблених королівською сім'єю, призвела до того, що на тлі мовчання Віндзорів авторитет пари і її популярність не просто впали, а пішли в мінус. У глядачів Меган і Гаррі почали асоціюватися з скигліями, а один з голлівудських таблоїдів помістив їх у список головних невдах Голлівуду .

Тепер Маркл вирішила переглянути свою поведінку і спробувати повернутися в соціум як позитивний персонаж із почуттям гумору, близький простому американцеві.

У рекламі компанії Clevr Blends, акціями якої вона володіє, герцогиня Сассекська фігурує як другорядний персонаж. Вона зображена стажистом, який укладає коробки, готує гарячі напої і працює за комп'ютером у цифровому відділі.

Меган не вдається вдарити рука об руку іншого співробітника на останньому кадрі, коли вона йде за межі камери, внаслідок чого всі вибухають сміхом до того, як відео закінчується.

"Ця "весела" сторона Меган — це розумний спосіб бренду Clevr привернути увагу в соціальних мережах, використовуючи свого знаменитого інвестора.

Це також спосіб показати Меган у новому світлі, одночасно веселому і легковажному. Це працює? Я думаю, що Меган зараз настільки поляризуюча фігура, що коментарі до посту в соціальних мережах носять негативний, а не святковий характер, і це ганьба, оскільки пост був задуманий як демонстрація успіху і важкої роботи бізнесу", — сказав, проаналізувавши відео, експерт з бренду і культури Нік Еде.

За його словами, її "відхід від гідності і драматичні одкровення" були частиною "добре продуманої реабілітації Меган, яка позиціонує себе як окремий бренд", додавши, що це "дуже позитивний вчинок".

"Я думаю, що ми побачимо набагато більше особистісного контенту, який концентруватиметься на Меган як на медійній особистості, добрій, співчутливій, цікавій, яка не боїться жартувати над собою. Я не впевнений, чи допоможе це перемогти її недоброзичливців, але з погляду бренду це — найсильніший і справжнісінький спосіб відновити її репутацію й авторитет", — підсумував він.

Королівський експерт Філ Дамп'єр вважає, що Меган не дурна, і вона розуміє, що вони з Гаррі перестаралися з картою жертви.

"Їй також дають поради нові піарники, і я впевнений, що вони порадили бути більш позитивними, а не просто жити коштом критики королівської сім'ї. Що природніший вигляд має Меган, то краще, навіть якщо можливість сфотографуватися буде постановочною", — наголосив Дамп'єр.

Він не відкидає, що герцогиня "явно планувала масштабний перезапуск свого іміджу і кар'єри в Новому році", припустивши, що це може бути в індустрії способу життя, як у актриси Гвінет Пелтроу:

"Це показує її в більш розслабленому вигляді. Вся справа в іміджі, і нічого не відбувається випадково, але я впевнений, що король, Вільям і Кетрін були б раді, якби вони почали нове життя в Каліфорнії та припинили ворожнечу. У Меган є весела сторона, і їй краще було б показати це, а не стверджувати, що її життя перетворилося на страждання через те, що трапилося з нею, коли вона була в королівській родині".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл має зробити, щоб її прийняли назад до королівської сім'ї.