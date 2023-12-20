Меган Маркл знялася в рекламі кав'ярні (відео)

Герцогиня Сассекська три роки тому інвестувала в кавову компанію, яку тепер рекламує.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл вирішила згадати акторське минуле і знялася в новій рекламі кавової компанії Clevr. Герцогиня Сассекська постала в ролі стажистки, яка пакує замовлення, готує гарячі напої і працює за комп'ютером у цифровому відділі. Відповідне відео з'явилося на сторінці закладу в Instagram.

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Маркл, яка з 2020 року є інвесторкою модного бренду вівсяного лате, фігурує в рекламі в масовці, в той час як генеральна директорка і співзасновниця Ханна Мендоса ходить по штаб-квартирі компанії і дякує команді за всю їхню важку роботу в 2023 році.

"Так вдячна за величезну любов і підтримку цього року — спасибі за те, що допомогли нам зберегти і процвітати в мріях про любов до латте!", — каже вона.

Маркл підтвердила три роки тому, що вона інвестувала нерозкриту суму в Clevr Brands, яка пропонує асортимент лате у формі порошку. І приблизно в той самий час колишня високопоставлена королівська особа використовувала свої зв'язки для просування компанії, яку було засновано в січні 2019 року під керівництвом генеральної директорки Ханни Мендоси, відправивши кошик продуктів своїй сусідці Опрі Вінфрі. Та похвалилася подарунком у мережі.

На початку року герцогиня відвідала компанію, а в листопаді поділилася захопленим п'ятизірковим оглядом продукції.

"Один із моїх улюблених способів починати і закінчувати кожен день", — зазначила вона.

Clevr базується в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Меган натрапила на нього, мабуть, пробуючи суперпродуктову каву 2017 року, коли засновник продавав її в тимчасовому магазині, перш ніж створити домашню суміш, яку вона зараз продає. Він також розташований недалеко від Монтесіто, де живуть Гаррі та Меган.

У заяві для Fortune, що підтверджує інвестиції у 2019 році, Меган сказала:

"Ці інвестиції спрямовані на підтримку пристрасної жінки-підприємця, яка віддає пріоритет розвитку спільноти поряд зі своїм бізнесом". Я пишаюся тим, що інвестую в прагнення Ханни до пошуку етичних інгредієнтів і створення продукту, який особисто мені подобається і відображає цілісний підхід до здоров'я. Я вірю в неї і вірю в її компанію".

Мендоса підтвердила інвестиції Меган.

"Підприємцям потрібне фінансування, але їм також потрібні консультанти, які глибоко піклуються про те, що вони будують. Я вдячна, що знайшла і те й інше в герцогині Сассекській. Її пристрасть до того, що ми створюємо, відчутна, і я не можу собі уявити тіснішого партнерства. Ми з нетерпінням чекаємо майбутньої співпраці", — зі свого боку сказала Мендоса.

Підтримка бренду Меган стала її першою державною інвестицією відтоді, як вони з Гаррі покинули королівське життя 2020 року.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі названі серед головних невдах Голлівуду 2023 року.