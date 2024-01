Как прошла премьера фильма "Присцилла" в Киеве (фоторепортаж)

Украинские знаменитости, лидеры мнений и журналисты собрались на первом большом светском событии 2024 года в Киеве, по случаю старта показа картины "Присцилла".

8 января в киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера новой биографической ленты режиссера Софии Копполы — "Присцилла". Фильм рассказывает историю знакомста, свадьбы и совместной жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его единственной жены Присциллы. Фокус побывал на событии.

Новый фильм лауреатки премии "Оскар", известной картинами "Трудности перевода", "Мария-Антуанетта", "Девственницы-самоубийцы", Софии Копполы отметили лучшие лента года от авторитетных мировых изданий, в частности, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar и других.

Присциллу сыграла Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле"), а Роль Элвиса Пресли досталась актеру Джейкобу Элорди, известному по сериалу "Эйфория".

Фильм основан на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и Я". Сама же автор и бывшая жена Короля рок-н-ролла стала исполнительным продюсером фильма.

Римма Зюбина

Гостями украинской премьеры стали театральный режиссер Иван Урывский, актеры Александр Рудинский и Влад Никитюк, актрисы Римма Зюбина, Влада Дедкова и Анна Гуляева, соучредители Cher'17 Таня Парфильева и Иван Кришталь, блоггеры Лера Чернецкая, Виктория Шептиенко, Татьяна Карикова, блоггеры Роман Свечкоренко, Максим Киреев, дизайнер Юлия Ярмолюк и Алена Прист, фэшн-фотографка Соня Плакидюк, комик Костя Клепко ("Четкий паца"), певица София Егорова, ивентпродюсер Ирина Ковальчук, чемпионка мира по синхронному плаванию София Мациевская, журналистка и литературовед Богдана Неборак, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзвяк, художник Сергей Захаров, кинокритики Алик Шпилюк и Кирилл Пищиков.

Юлия Ярмолюк

Владимир Остапчук

Иван Уровский, Александр Рудинский

Иван Кришталь, Татьяна Парфильева, Соня Плакидюк

Денис Иванов, Алик Шпилюк

Соня Плакидюк, Алена Прист

Татьяна Карикова, Юлия Ярмолюк, Татьяна Березовская, Ирина Ковальчук

Василий Бондаренко (справа)

Анастасия Новаковская

Костя Клепка (Чоткий паца)

Влада Дедкова, Влад Никитюк, Анна Гуляева

София Мациевская

