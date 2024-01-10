Как прошла премьера фильма "Присцилла" в Киеве (фоторепортаж)
Украинские знаменитости, лидеры мнений и журналисты собрались на первом большом светском событии 2024 года в Киеве, по случаю старта показа картины "Присцилла".
8 января в киевском кинотеатре "Оскар" состоялась премьера новой биографической ленты режиссера Софии Копполы — "Присцилла". Фильм рассказывает историю знакомста, свадьбы и совместной жизни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его единственной жены Присциллы. Фокус побывал на событии.
Новый фильм лауреатки премии "Оскар", известной картинами "Трудности перевода", "Мария-Антуанетта", "Девственницы-самоубийцы", Софии Копполы отметили лучшие лента года от авторитетных мировых изданий, в частности, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar и других.
Присциллу сыграла Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле"), а Роль Элвиса Пресли досталась актеру Джейкобу Элорди, известному по сериалу "Эйфория".
Фильм основан на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и Я". Сама же автор и бывшая жена Короля рок-н-ролла стала исполнительным продюсером фильма.
Гостями украинской премьеры стали театральный режиссер Иван Урывский, актеры Александр Рудинский и Влад Никитюк, актрисы Римма Зюбина, Влада Дедкова и Анна Гуляева, соучредители Cher'17 Таня Парфильева и Иван Кришталь, блоггеры Лера Чернецкая, Виктория Шептиенко, Татьяна Карикова, блоггеры Роман Свечкоренко, Максим Киреев, дизайнер Юлия Ярмолюк и Алена Прист, фэшн-фотографка Соня Плакидюк, комик Костя Клепко ("Четкий паца"), певица София Егорова, ивентпродюсер Ирина Ковальчук, чемпионка мира по синхронному плаванию София Мациевская, журналистка и литературовед Богдана Неборак, двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзвяк, художник Сергей Захаров, кинокритики Алик Шпилюк и Кирилл Пищиков.
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