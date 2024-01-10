На продажу выставили платье принцессы Дианы, которое никто не видел ранее

Восхитительный наряд создала любимый дизайнер принцессы – Кэтрин Уокер. Но Диана никогда не носила его на публике.

Очаровательное коктейльное платье принцессы Дианы, сшитое на заказ одним из ее любимых дизайнеров Кэтрин Уокер, выставлено на продажу за 200 000 долларов. Это платье стало изюминкой распродажи модной одежды знаменитостей, проводимой Julien's Auctions. Наряды принцессы часто появляются на аукционах и неизменно вызывают ажиотаж. Об этом пишет Daily Mail.

Кэтрин Уокер создала черное бархатное платье для Дианы, но она никогда не появлялась в нем на публике. Платье с отделкой на вырезе и по подолу Диана носила на частном приеме в 1985 году.

Платье похоже на ее знаменитое "платье мести" от Кристины Стамбулян, которое она надела в 1994 году, на следующий день после переданного по телевидению признания в супружеской измене ее тогдашнего мужа Чарльза.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Платье от Уокер имеет вырез, открывающий плечи, атласные акценты цвета слоновой кости и подол длиной до колен.

Потрясающее коктейльное платье выставлено на продажу за 200 000 долларов США на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Модные эксперты считают, что принцесса Диана любила вырезы, обнажающие ключицы и плечи, потому что гордилась своей спортивной формой.

Платье принцессы Дианы

Кэтрин Уокер была любимым дизайнером принцессы. У Дианы было около 1000 платьев от Уокер. И она была похоронена в черном платье, которое приобрела у Уокер незадолго до своей смерти в автокатастрофе 1997 года.

Представитель Julien заявил: "Диана носила вещи Кэтрин Уокер из-за их достойной эстетики и элегантности. Уокер хорошо знала, какие цвета, вырезы и длина рукавов ей идут. Уокер была одним из немногих дизайнеров, которые могли посвятить большую часть своего времени и труда гардеробу Дианы, потому что ее вещи шились на заказ".

Также на аукционе продадут и другие знаковые наряды. Речь идет о шерстяном твидовом платье без рукавов от Живанши, которое княгиня Монако Грейс надевала в 1961 году на встречу с президентом Кеннеди в Белом доме. Его стоимость составляет 64 000 фунтов стерлингов.

Знаменитая пачка Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе", купленная художником по костюмам Патрицией Филд в 1997 году, может стоить 9600 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее на аукционе было продано черно-синее вечернее платье от дизайнера Жака Азагури, которое принадлежало принцессе Диане. Его продали за рекордные 1 143 000 долларов, что в 11 раз превышает его первоначальную цену.