Блузку принцессы Дианы с "помолвочного" портрета выставили на аукцион за 100 тысяч долларов
Блузка из нежного розового крепа с воротничком была на Диане, когда ее сфотографировал королевский фотограф лорд Сноудон для Vogue.
Хедлайнером предстоящего декабрьского аукционного сезона станет наряд из гардероба принцессы Дианы. А именно, ее культовая розовая шифоновая блузка Emanuels, изображенная на знаменитом помолвочном портрете 1981 года, сделанном лордом Сноудоном, мужем принцессы Маргарет. Об этом пишет Hello Magazine.
Блузка была создана известным дуэтом дизайнером Дэвидом и Элизабет Эмануэль. И по мнению модных экспертов, это не просто красивый предмет одежды; это символ путешествия Дианы в мир моды, которое в конечном итоге привело к созданию ее незабываемого свадебного платья.
Нежная розовая блузка из крепа имеет воротник с рюшами, пышные рукава с рюшами на манжетах и атласную ленту, завязываемую бантиком под воротником.
Начальная цена на блузку — от 80 000 до 100 000 долларов США.
Аукцион под названием "Гламур, грация и величие: классический голливудский аукцион" демонстрирует множество знаковых произведений величайших икон стиля всех времен. Мероприятие обещает стать зрелищным. На нем будут представлены творения самых известных дизайнеров как в мире моды, так и в истории Голливуда.
Интриги блузке добавляет ее предыстория. После помолвки принцессы Дианы с принцем Чарльзом она обратилась за советом по моде к Анне Харви, редактору отдела моды британского Vogue. Харви сыграла ключевую роль в формировании раннего стиля Дианы, познакомив ее с дизайнерами и проведя ее через мир моды. Розовая шифоновая блузка была одним из вариантов, представленных Диане в этот период становления, и стала ключевым элементом в создании романтически-сказочного образа принцессы, который определил стиль Дианы начала 1980-х.
Анна вспоминает в книге Джорджины Хауэлл "Диана: ее жизнь в моде": "Я не думаю, что она имела хоть какое-то представление о том, сколько там было прекрасных вещей. Ее энтузиазм был заразителен".
Эта блузка, ранее представленная в Кенсингтонском дворце в Лондоне в рамках выставки "Диана: ее история моды" в 2019 году, имеет богатую историю, выходящую за рамки ее ассоциации с королевским помолвочным портретом. Портрет, опубликованный в журнале Vogue, совпал с официальным объявлением о помолвке Чарльза и Дианы в феврале 1981 года.
Помимо блузки Emanuels на аукционе будет представлен еще один эффектный предмет из гардероба Дианы — вечернее платье от Жака Азагури, которое она надевала во Флоренции в апреле 1985 года.
Платье с мягкими подплечниками и черным бархатным лифом с вышитыми звездами, украшает двухъярусная юбка из органзы королевского синего цвета. Наряд дополняет пояс и бант.
Примечательно, что пышная юбка отдает дань уважения страсти принцессы Дианы к балету и ее роли покровительницы Английского национального балета. Ожидается, что его стоимость составит от 79 360 до 158 720 фунтов стерлингов.
Аукцион "Легенды Голливуда", проводимый компанией Julien's and Turner Classic Movies (TCM), посвящен не только принцессе Диане; он включает в себя множество знаковых произведений искусства от разных звезд. От платья Одри Хепберн из комедии "Шарада" 1963 года до матросского платья Барбры Стрейзанд из специального выпуска 1960-х годов "Меня зовут Барбра" — мероприятие обещает стать настоящей сокровищницей как для любителей моды, так и для коллекционеров.
Напомним, ранее художник по костюмам сериала "Корона" рассказала, как воссоздавала наряды Дианы. В сериале принцессу играет Элизабет Дебики.