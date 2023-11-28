Блузку принцессы Дианы с "помолвочного" портрета выставили на аукцион за 100 тысяч долларов

Блузка из нежного розового крепа с воротничком была на Диане, когда ее сфотографировал королевский фотограф лорд Сноудон для Vogue.

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Хедлайнером предстоящего декабрьского аукционного сезона станет наряд из гардероба принцессы Дианы. А именно, ее культовая розовая шифоновая блузка Emanuels, изображенная на знаменитом помолвочном портрете 1981 года, сделанном лордом Сноудоном, мужем принцессы Маргарет. Об этом пишет Hello Magazine.

Блузка была создана известным дуэтом дизайнером Дэвидом и Элизабет Эмануэль. И по мнению модных экспертов, это не просто красивый предмет одежды; это символ путешествия Дианы в мир моды, которое в конечном итоге привело к созданию ее незабываемого свадебного платья.

Нежная розовая блузка из крепа имеет воротник с рюшами, пышные рукава с рюшами на манжетах и ​​атласную ленту, завязываемую бантиком под воротником.

Портрет Дианы и ее блузка

Начальная цена на блузку — от 80 000 до 100 000 долларов США.

Аукцион под названием "Гламур, грация и величие: классический голливудский аукцион" демонстрирует множество знаковых произведений величайших икон стиля всех времен. Мероприятие обещает стать зрелищным. На нем будут представлены творения самых известных дизайнеров как в мире моды, так и в истории Голливуда.

Интриги блузке добавляет ее предыстория. После помолвки принцессы Дианы с принцем Чарльзом она обратилась за советом по моде к Анне Харви, редактору отдела моды британского Vogue. Харви сыграла ключевую роль в формировании раннего стиля Дианы, познакомив ее с дизайнерами и проведя ее через мир моды. Розовая шифоновая блузка была одним из вариантов, представленных Диане в этот период становления, и стала ключевым элементом в создании романтически-сказочного образа принцессы, который определил стиль Дианы начала 1980-х.

Анна вспоминает в книге Джорджины Хауэлл "Диана: ее жизнь в моде": "Я не думаю, что она имела хоть какое-то представление о том, сколько там было прекрасных вещей. Ее энтузиазм был заразителен".

Эта блузка, ранее представленная в Кенсингтонском дворце в Лондоне в рамках выставки "Диана: ее история моды" в 2019 году, имеет богатую историю, выходящую за рамки ее ассоциации с королевским помолвочным портретом. Портрет, опубликованный в журнале Vogue, совпал с официальным объявлением о помолвке Чарльза и Дианы в феврале 1981 года.

Помолвочный портрет Дианы

Помимо блузки Emanuels на аукционе будет представлен еще один эффектный предмет из гардероба Дианы — вечернее платье от Жака Азагури, которое она надевала во Флоренции в апреле 1985 года.

Платье с мягкими подплечниками и черным бархатным лифом с вышитыми звездами, украшает двухъярусная юбка из органзы королевского синего цвета. Наряд дополняет пояс и бант.

Примечательно, что пышная юбка отдает дань уважения страсти принцессы Дианы к балету и ее роли покровительницы Английского национального балета. Ожидается, что его стоимость составит от 79 360 до 158 720 фунтов стерлингов.

Принцесса Диана в Флоренции Фото: Getty Images

Аукцион "Легенды Голливуда", проводимый компанией Julien's and Turner Classic Movies (TCM), посвящен не только принцессе Диане; он включает в себя множество знаковых произведений искусства от разных звезд. От платья Одри Хепберн из комедии "Шарада" 1963 года до матросского платья Барбры Стрейзанд из специального выпуска 1960-х годов "Меня зовут Барбра" — мероприятие обещает стать настоящей сокровищницей как для любителей моды, так и для коллекционеров.

Напомним, ранее художник по костюмам сериала "Корона" рассказала, как воссоздавала наряды Дианы. В сериале принцессу играет Элизабет Дебики.