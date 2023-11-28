Блузку принцеси Діани з "заручального" портрета виставили на аукціон за 100 тисяч доларів

Блузка з ніжного рожевого крепу з комірцем була на Діані, коли її сфотографував королівський фотограф лорд Сноудон для Vogue.

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Хедлайнером майбутнього грудневого аукціонного сезону стане вбрання з гардероба принцеси Діани. А саме, її культова рожева шифонова блузка Emanuels, зображена на знаменитому портреті заручин 1981 року, зробленому лордом Сноудоном, чоловіком принцеси Маргарет. Про це пише Hello Magazine.

Блузка була створена відомим дуетом дизайнером Девідом і Елізабет Емануель. І на думку модних експертів, це не просто гарний предмет одягу; це символ подорожі Діани у світ моди, яка зрештою призвела до створення її незабутньої весільної сукні.

Ніжна рожева блузка з крепу має комір з рюшами, пишні рукави з рюшами на манжетах і атласну стрічку, що зав'язується бантиком під коміром.

Портрет Діани та її блузка

Початкова ціна на блузку — від 80 000 до 100 000 доларів США.

Аукціон під назвою "Гламур, грація і велич: класичний голлівудський аукціон" демонструє безліч знакових творів найвидатніших ікон стилю всіх часів. Захід обіцяє стати видовищним. На ньому будуть представлені творіння найвідоміших дизайнерів як у світі моди, так і в історії Голлівуду.

Інтриги блузці додає її передісторія. Після заручин принцеси Діани з принцом Чарльзом вона звернулася за порадою щодо моди до Анни Гарві, редакторки відділу моди британського Vogue. Гарві зіграла ключову роль у формуванні раннього стилю Діани, познайомивши її з дизайнерами і провівши її через світ моди. Рожева шифонова блузка була одним з варіантів, представлених Діані в цей період становлення, і стала ключовим елементом у створенні романтично-казкового образу принцеси, який визначив стиль Діани початку 1980-х.

Анна згадує в книзі Джорджини Гауелл "Діана: її життя в моді": "Я не думаю, що вона мала хоч якесь уявлення про те, скільки там було прекрасних речей. Її ентузіазм був заразливий".

Ця блузка, раніше представлена в Кенсингтонському палаці в Лондоні в межах виставки "Діана: її історія моди" 2019 року, має багату історію, що виходить за межі її асоціації з королівським портретом для заручин. Портрет, опублікований в журналі Vogue, збігся з офіційним оголошенням про заручини Чарльза і Діани в лютому 1981 року.

Портрет для заручин Діани

Крім блузки Emanuels, на аукціоні буде представлений ще один ефектний предмет з гардероба Діани — вечірня сукня від Жака Азагурі, яку вона одягала у Флоренції у квітні 1985 року.

Сукню з м'якими підплечниками і чорним оксамитовим ліфом з вишитими зірками, прикрашає двоярусна спідниця з органзи королівського синього кольору. Вбрання доповнює пояс і бант.

Примітно, що пишна спідниця віддає данину поваги пристрасті принцеси Діани до балету і її ролі покровительки Англійського національного балету. Очікується, що його вартість становитиме від 79 360 до 158 720 фунтів стерлінгів.

Принцеса Діана у Флоренції Фото: Getty Images

Аукціон "Легенди Голлівуду", що проводиться компанією Julien's and Turner Classic Movies (TCM), присвячений не тільки принцесі Діані; він містить безліч знакових творів мистецтва від різних зірок. Від сукні Одрі Хепберн з комедії "Шарада" 1963 року до матроської сукні Барбри Стрейзанд зі спеціального випуску 1960-х років "Мене звати Барбра" — захід обіцяє стати справжньою скарбницею як для любителів моди, так і для колекціонерів.

Нагадаємо, раніше художниця з костюмів серіалу "Корона" розповіла, як відтворювала вбрання Діани. У серіалі принцесу грає Елізабет Дебікі.