Элтон Джон выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн, — Bloomberg

По информации журналистов, на восьми отдельных торгах аукциона Christie's в Нью-Йорке будут представлены около 900 лотов.

Британский рок-музыкант Элтон Джон выставит на аукционе Christie's свою коллекцию выдающихся художественных фотографий, антиквариата и предметов искусства на общую сумму 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, после продажи своего дома в Атланте в 2023 году, поп-звезда решила продать через аукцион и все его содержимое. Пока на восьми отдельных торгах в Нью-Йорке будет представлено около 900 лотов на сумму более 10 миллионов долларов.

"В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов (оценочная стоимость 5-10 тысяч долларов) до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года (25-35 тысяч долларов)", — отмечает Bloomberg.

По сведениям агентства, значительную часть торгов занимают потрясающие личные вещи из коллекции певца. Среди них — часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом (40-60 тысяч долларов); пианино Yamaha, стоявшее в гостиной Джона (30-50 тысяч долларов), а также различные предметы, символизирующие яркий стиль певца.

Главной составляющей аукциона станут 360 фотографий различной тематики из большой коллекции Элтона Джона, посвященных социальным темам.

Учитывая, что аукцион Элтона Джона состоится сразу после чрезвычайно успешной продажи поместья Фредди Меркьюри на Sotheby's в Лондоне, эксперты уже в ожидании возможности сравнить эти торги. Однако Дариус Хаймс, международный руководитель отдела фотографии Christie's, предупреждает, что, несмотря на частичное пересечение, эти две продажи очень разные.

"Самое большое отличие состоит в том, что (Mercury. — Ред.) был продажей поместья для скончавшегося замечательного артиста. В каком-то смысле это был последний способ прославить великого человека. Аукционы Джона, напротив, призваны помочь ему с проектом продажи дома и очистить его содержимое", — подчеркивает эксперт.

Все восемь этапов аукциона запланированы с 21 по 23 февраля.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон попал в больницу после того, как поскользнулся и упал на своей вилле во Франции.