Джейсон Момоа вышел на красную дорожку с детьми-подростками (фото)

Актер впервые появился на публике после того, как стало известно, что Лиза Боне подала документы на развод. Несмотря на это, Момоа выглядел веселым и наслаждался временем со своими детьми.

44-летний актер Джейсон Момоа посетил премьеру документального фильма "Общая основа" в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес), а компанию ему составили двое его детей от Лизы Боне – 16-летняя дочь Лола и 15-летний сын Накоа-Вульф, пишет Daily Mail.

Для похода на мероприятие Джейсон выбрал повседневный образ: желтый кардиган, кремовые брюки и светлую обувь.

Лола выглядела эффектно в бежевом платье и кремовом пальто, а ее брат был в черной куртке и джинсах.

Актер с дочерью Лолой и сыном Накоа-Вульфом Фото: Getty

Это – первое появление Момоа на публике после того, как его жена Лиза Боне официально подала документы на развод после двух лет раздельного проживания. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и уладила финансовые вопросы.

Актер и его бывшая жена согласились, что "если несовершеннолетние дети или кто-либо из них путешествуют или отдыхают с одной из сторон, эта сторона несет ответственность за расходы детей на такие поездки".

Причина развода была указана как "неоспоримая".

Несмотря на расставание, актеры сохранили дружеские отношения. Джейсон также тепло относится к своей падчерице Зои Кравиц и не скрывал радости по поводу ее помолвки с коллегой по цеху Ченнингом Татумом.

Момоа сказал журналистам на мероприятии, что он невероятно гордится Зои Кравиц, и назвал Татума "замечательным".

Ранее Фокус писал, что Джейсон Момоа опубликовал видео в гавайском "мало" и засветил свои ягодицы.