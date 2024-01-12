Умер Юрий Соломин: 5 интересных фактов из жизни актера
Звезда фильмов "Летучая мышь" и "Блокада" умер в 88 лет. Его брат Виталий Соломин скончался в 2002 году.
В 88 лет умер известный советский актер Юрий Соломин, старший брат актера Виталия Соломина, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе. В кино Юрий играл прокуроров, следователей, адмиралов и царей. В театре — главных персонажей из русской классики. 35 лет Соломин руководил Малым театром и больше 60 преподавал в театральном училище им. Щепкина, которое когда-то окончил сам, как и его брат. Фокус собрал самые интересные факты о Юрии Соломине.
В ноябре прошлого года он попал в больницу с инсультом. На этой неделе артиста выписали из больницы и он собирался вернуться в театр. После его внучка Александра сообщила о смерти деда. Уже известно, что Юрий Соломин оставил наследникам две квартиры в центре Москвы, а также дачу в подмосковном "театральном" поселке. Единственной прямой наследницей режиссера является его 58-летняя дочь Дарья, которая живет в Лондоне.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители — Зинаида Рябцева и Мефодий Соломин — были музыкальными педагогами. В своих мемуарах Юрий Соломин рассказывал, что в детстве видел, как за его дедом Ананием Моисеевичем пришли сотрудники НКВД. Тот в начале 1900-х был членом партии эсеров. Реабилитировали деда актера уже в 1950-х годах, посмертно.
"В материалах дела я нашел дату ареста — тридцатое декабря 1937 года. Допрос проводился в день ареста, а первого января 1938-го дед умер. Но родным сказали: приговорен к десяти годам без права переписки. Семья надеялась, что по окончании этого срока дед вернется или хотя бы напишет письмо. Конец надеждам положила та самая бумага из прокуратуры о посмертной реабилитации", — вспоминал Соломин.
С детства знал, что станет актером
Юрий, как и его младший брат Виталий, с детства хотели стать актерами. С первой попытки Соломин поступил в Щепкинское театральное училище.
Вместе с дипломом об окончании учебы в 1957 году он получил приглашение в труппу Малого театра. Здесь актер прослужил 66 лет, из которых 35 был художественным руководителем.
Звездная роль
Сначала Юрий Соломин играл только в театре. В кино он начал сниматься с начала 1960-х. Слава к нему пришла после фильма "Адъютант его превосходительства" режиссера Евгения Ташкова, где он сыграл капитана Павла Кольцова. По словам Соломина большинство трюков в фильме он исполнял сам.
"Чего я там только не делал! И скакал на лошади, и мчался на тачанке, и стрелял из пулемета, и паровоз водил, и дрался, и обнимался, и прыгал с поезда. Приходилось все осваивать с ходу. Синяков набил множество. Раньше каскадеров не было. На сложные эпизоды приглашали кого-нибудь из цирка, но в основном все делали сами актеры", — писал Юрий Соломин в мемуарах "От адъютанта до Его Превосходительства".
Оскароносное кино
В 1975 году Юрий Соломин снялся в картине "Дерсу Узала" японского классика Акиры Куросавы. Фильм основан на книгах известного путешественника Владимира Арсеньева "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". Соломину досталась роль Арсеньева, роль охотника Дерсу исполнил тувинский актер Максим Мунзук.
Фильм завоевал премию "Оскар", но в СССР к этому оказались не готовы, а Куросава тогда был не в лучших отношениях с Голливудом, так что приз забирал Георгий Данелия.
Соломин был знаком с королевой Елизаветой II
Встреча с королевой Елизаветой II произошла в Москве в 1994 году. Королева согласилась посетить РФ только после распада СССР, так как большевики уничтожили царскую семью, которая имела родственные связи с британской королевской семьей и семьей принца Филиппа.
Королева сама выбрала Малый театр местом встречи с дипломатическим корпусом. Юрий Соломин подарил королеве палехскую шкатулку с изображением Малого театра. Елизавета II осталась довольна.
"Я сам вручил этот подарок Ее Величеству, когда она уезжала из театра и мы с ней прощались. Но она посмотрела на меня с удивлением. Я не понял почему. Забеспокоился. Но потом меня успокоил какой-то господин из ее свиты. Он спросил: "Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?". Вот так мы случайно угадали", — вспоминал Соломин.
Через несколько месяцев королева актеру свою фотографию с подписью: "На память Юрию", которую он повесил в кабинете.
Конфликт между Юрием и его братом Виталием Соломиным
Младший брат Юрия Соломина Виталий тоже стал знаменитым актером. Его звездная роль, это, бесспорно, роль доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе. Братья также вместе снимались в картине "Летучая мышь" и часто появлялись в одних и тех же спектаклях. Но СМИ часто писали о вражде между ними. Сообщали даже, что братья рассорились после смерти матери.
Сам Юрий Соломин говорил, что они просто очень разные актеры.
"Мы же непохожи друг на друга. Ну что нам делить? Талант? Он играет свое, я играю свое, мы разные абсолютно актеры", — говорил Юрий.
Виталий Соломин скончался в 2002 году. После Юрий говорил, что почувствовал его смерть.
Юрий Соломин короткое время занимал пост министра культуры, сначала РСФСР, потом РФ. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего на тот момент председателя Правительства России Владимира Путина.
В марте 2014 года Соломин поддержал аннексию Крыма. В 2022 году поддержал российское вторжение в Украину.
Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января, в его родном театре. Похоронят его на Троекуровском кладбище рядом с женой. Актриса и педагог Ольга Соломина, умерла в 2019 году.
Напомним, в прошлом году скончался известный украинский актер Александр Крыжановский, звезда фильма "Нюхач".