Умер Юрий Соломин: 5 интересных фактов из жизни актера

Звезда фильмов "Летучая мышь" и "Блокада" умер в 88 лет. Его брат Виталий Соломин скончался в 2002 году.

В 88 лет умер известный советский актер Юрий Соломин, старший брат актера Виталия Соломина, звезды фильмов о Шерлоке Холмсе. В кино Юрий играл прокуроров, следователей, адмиралов и царей. В театре — главных персонажей из русской классики. 35 лет Соломин руководил Малым театром и больше 60 преподавал в театральном училище им. Щепкина, которое когда-то окончил сам, как и его брат. Фокус собрал самые интересные факты о Юрии Соломине.

В ноябре прошлого года он попал в больницу с инсультом. На этой неделе артиста выписали из больницы и он собирался вернуться в театр. После его внучка Александра сообщила о смерти деда. Уже известно, что Юрий Соломин оставил наследникам две квартиры в центре Москвы, а также дачу в подмосковном "театральном" поселке. Единственной прямой наследницей режиссера является его 58-летняя дочь Дарья, которая живет в Лондоне.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители — Зинаида Рябцева и Мефодий Соломин — были музыкальными педагогами. В своих мемуарах Юрий Соломин рассказывал, что в детстве видел, как за его дедом Ананием Моисеевичем пришли сотрудники НКВД. Тот в начале 1900-х был членом партии эсеров. Реабилитировали деда актера уже в 1950-х годах, посмертно.

"В материалах дела я нашел дату ареста — тридцатое декабря 1937 года. Допрос проводился в день ареста, а первого января 1938-го дед умер. Но родным сказали: приговорен к десяти годам без права переписки. Семья надеялась, что по окончании этого срока дед вернется или хотя бы напишет письмо. Конец надеждам положила та самая бумага из прокуратуры о посмертной реабилитации", — вспоминал Соломин.

С детства знал, что станет актером

Юрий, как и его младший брат Виталий, с детства хотели стать актерами. С первой попытки Соломин поступил в Щепкинское театральное училище.

Юрий Соломин и Виталий Соломин Фото: ТАСС

Вместе с дипломом об окончании учебы в 1957 году он получил приглашение в труппу Малого театра. Здесь актер прослужил 66 лет, из которых 35 был художественным руководителем.

Звездная роль

Сначала Юрий Соломин играл только в театре. В кино он начал сниматься с начала 1960-х. Слава к нему пришла после фильма "Адъютант его превосходительства" режиссера Евгения Ташкова, где он сыграл капитана Павла Кольцова. По словам Соломина большинство трюков в фильме он исполнял сам.

Юрий Соломин в фильме "Адъютант его превосходительства" Фото: Скриншот

"Чего я там только не делал! И скакал на лошади, и мчался на тачанке, и стрелял из пулемета, и паровоз водил, и дрался, и обнимался, и прыгал с поезда. Приходилось все осваивать с ходу. Синяков набил множество. Раньше каскадеров не было. На сложные эпизоды приглашали кого-нибудь из цирка, но в основном все делали сами актеры", — писал Юрий Соломин в мемуарах "От адъютанта до Его Превосходительства".

Оскароносное кино

В 1975 году Юрий Соломин снялся в картине "Дерсу Узала" японского классика Акиры Куросавы. Фильм основан на книгах известного путешественника Владимира Арсеньева "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". Соломину досталась роль Арсеньева, роль охотника Дерсу исполнил тувинский актер Максим Мунзук.

Трейлер фильма "Дерсу Узала"

Фильм завоевал премию "Оскар", но в СССР к этому оказались не готовы, а Куросава тогда был не в лучших отношениях с Голливудом, так что приз забирал Георгий Данелия.

Соломин был знаком с королевой Елизаветой II

Встреча с королевой Елизаветой II произошла в Москве в 1994 году. Королева согласилась посетить РФ только после распада СССР, так как большевики уничтожили царскую семью, которая имела родственные связи с британской королевской семьей и семьей принца Филиппа.

Визит королевы Елизаветы в Москву Фото: 7 днів

Королева сама выбрала Малый театр местом встречи с дипломатическим корпусом. Юрий Соломин подарил королеве палехскую шкатулку с изображением Малого театра. Елизавета II осталась довольна.

"Я сам вручил этот подарок Ее Величеству, когда она уезжала из театра и мы с ней прощались. Но она посмотрела на меня с удивлением. Я не понял почему. Забеспокоился. Но потом меня успокоил какой-то господин из ее свиты. Он спросил: "Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?". Вот так мы случайно угадали", — вспоминал Соломин.

Через несколько месяцев королева актеру свою фотографию с подписью: "На память Юрию", которую он повесил в кабинете.

Конфликт между Юрием и его братом Виталием Соломиным

Младший брат Юрия Соломина Виталий тоже стал знаменитым актером. Его звездная роль, это, бесспорно, роль доктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе. Братья также вместе снимались в картине "Летучая мышь" и часто появлялись в одних и тех же спектаклях. Но СМИ часто писали о вражде между ними. Сообщали даже, что братья рассорились после смерти матери.

Юрий Соломин и Виталий Соломин на сцене Фото: РИА Новости

Сам Юрий Соломин говорил, что они просто очень разные актеры.

"Мы же непохожи друг на друга. Ну что нам делить? Талант? Он играет свое, я играю свое, мы разные абсолютно актеры", — говорил Юрий.

Виталий Соломин скончался в 2002 году. После Юрий говорил, что почувствовал его смерть.

Юрий Соломин короткое время занимал пост министра культуры, сначала РСФСР, потом РФ. 6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего на тот момент председателя Правительства России Владимира Путина.

Юрий Соломин Фото: ТАСС

В марте 2014 года Соломин поддержал аннексию Крыма. В 2022 году поддержал российское вторжение в Украину.

Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января, в его родном театре. Похоронят его на Троекуровском кладбище рядом с женой. Актриса и педагог Ольга Соломина, умерла в 2019 году.

Напомним, в прошлом году скончался известный украинский актер Александр Крыжановский, звезда фильма "Нюхач".