Королевская семья Монако в полном составе вышла в свет (фото)

Они посетили уникальное представление, одну из лучших цирковых работ под открытым небом. Событие открывает сезон Международного фестиваля цирка в Монте-Карло.

Князь Монако Альбер II с женой Шарлен и двумя их детьми появился на публике. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

"Королевская семья собралась сегодня на площади Княжеского Дворца, чтобы посетить цирковое шоу под открытым небом", — отметили представители современных роялов.

Это уникальное представление, одна из лучших цирковых работ под открытым небом, открывает сезон Международного фестиваля цирка в Монте-Карло, который в этом году будет отмечать свое 50-летие (1974-2024).

Монаршая семья Монако

Княгиня Шарлен появилась на публике в бежевом пальто Emilia Wickstead. К образу супруга князя Монако добавила черный гольф, перчатки и темные замшевые ботинки Gianvito Rossi за 1 995 долларов. Волосы мамы двоих детей традиционно были уложены в аккуратную прическу, она также продемонстрировала лаконичные серьги.

Тем временем принцесса Габриэлла носила детское пальто с леопардовым принтом от Dior. На ногах дочери князя Монако были черные кожаные ботинки Dolce Gabbana.

Сам князь Альбер II и его сын выбрали темные наряды для появления на публике. Жак дополнял образ мамы светлыми брюками.

Монаршая семья Монако

Напомним, представлены новые портреты принца Жака и принцессы Габриэллы в честь их 9-летия.

Также Фокус писал об образе княгини Монако с пальто за 200 тысяч гривен.