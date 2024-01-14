Даша Кацурина показала, как провела выходные с Дантесом и детьми (фото)

Они жили в доме, которому более 100 лет, завтракали "катанкой" и спали на печи. Мама двоих детей после праздничной поездки обещает снова посетить Полтавщину.

Украинский дизайнер Даша Кацурина показала, как провела выходные с Владимиром Дантесом и двумя своими детьми. Снимками уикенда ресторатор делится в Instagram.

Звездная семья провела два дня в селе Опошня на Полтавщине, они жили в доме, которому более 100 лет, и завтракали качанной кашей, делали рыбу — свистунца из серой опошнянской глины и спали на печи.

"Мой первый такой опыт в центральной части Украины, здесь исследовать и исследовать, точно вернемся весной", — рассказывает Даша Кацурина.

На снимках появился сын дизайнера Иван, ее дочь Александра. Дети провели время с мамой и ее возлюбленным, музыкантом Владимиром Дантесом. В частности, Кацурина показала, как Иван спит на постели с вышивкой.

Даша Кацурина с семьей

После начала полномасштабной войны Даша Кацурина длительное время с детьми жила в Польше. Впрочем, недавно она вернулась и стала жить вместе с Владимиром Дантесом. Об отношениях пары стало известно летом 2022 года. Перед этим музыкант развелся с певицей Надей Дорофеевой, а дизайнер — с Михаилом Кацуриным.

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Напомним, как Даша Кацурина относится к своему возвращению в Украину.

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