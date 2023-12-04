Даша Кацурина показала, как провела зимние выходные с Дантесом и детьми (фото)
Музыкант катал на санках дочь и сына своей возлюбленной.
Украинский ресторатор и дизайнер Даша Кацурина показала романтическое селфи с Владимиром Дантесом. Кадрами зимней прогулки с семьей мама двоих детей поделилась в Instagram.
"Вытащили маму на улицу", — отметила Кацурина, которая недавно рассказала поклонникам о редкой болезни — паратонзиллите.
На выходных возлюбленная Дантеса с семилетней дочерью Александрой и двухлетним сыном Иваном вышла на зимнюю прогулку и показала романтическое селфи с музыкантом. Дантес целовал Кацурину в щеку, пока она держала в руках напиток в термосе.
Также Даша Кацурина поделилась трогательными кадрами взаимодействия Дантеса с ее детьми. В частности, музыкант обнимал двухлетнего Ивана и катал детей возлюбленной на санках по заснеженным улицам.
Тем временем дочь Даши Кацуриной пробовала на вкус снег.
Об отношениях пары стало известно летом 2022. В марте того же года они двое объявили о разводе с предыдущими партнерами. Дантес разошелся с певицей Надей Дорофеевой, а его возлюбленная — с ресторатором Михаилом Кацуриным. Через некоторое время о романе также сообщили Дорофеева и Кацурин. Летом 2023 года они поженились.
Напомним, Даша Кацурина заболела в конце осени 2023 года.
Также Фокус писал о польском свидании Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.