Девушка Дантеса Кацурина заболела

Девушке пришлось отменить все свои планы из-за болезни

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Новая избранница 35-летнего певца и ведущего Владимира Дантеса, бизнес-леди Даша Кацурина рассказала о плохом самочувствии. Подробностями девушка поделилась в своем инстаграме.

Даша призналась, что очень плохо себя чувствует, ведь заболела. Из-за непредвиденных обстоятельств и крайне плохого самочувствия ей пришлось отменить все планы, в том числе и рабочие встречи и созвоны, чем она крайне расстроена.

Даша Кацурина поделилась, что планирует провести весь день дома, имеет плохое настроение, пришлось все отменить.

"Не люблю болеть сильно", — написала Кацурина.

Судя по всему бизнес-леди подхватила какой-то вирус и простудилась.

Даша Кацурина заболела Фото: Instagram Dasha Katsurina

Несмотря на плохое самочувствие Кацурина провела день со своими детьми — дочерью Александрой, которая не пошла в школу в этот день и сыном Иваном.

Семья зря не теряла время и взялась за декорирование дома к рождественским праздникам.

Отметим, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина сообщили о своих отношениях летом 2022 года. С начала полномасштабной войны в Украине Даша с детьми жили на две страны — Польшу и Украину. Однако уже недавно семья приняла решение вернуться на Родину. Сразу же не колеблясь Дантес и Кацурина нашли общее жилье и съехались жить вместе.

Напомним, Даша Кацурина показала, как Дантес делал уроки с ее дочерью.