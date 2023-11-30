Дівчина Дантеса Кацуріна захворіла

Дівчині довелося відмінити усі свої плани через недугу

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Нова обраниця 35-річного співака та ведучого Володимира Дантеса, бізнеследі Даша Кацуріна розповіла про погане самопочуття. Подробицями дівчина поділилася в своєму інстаграмі.

Даша зізналася, що дуже погано себе почуває, адже захворіла. Через непередбачувані обставини та вкрай погане самопочуття їй довелося скасувати усі плани, в тому числі і робочі зустрічі та зідзвони, чим вона вкрай засмучена.

Даша Кацуріна поділилася, що планує провести весь день вдома, має поганий настрі, довелося все скасувати.

"Не люблю хворіти сильно", — написала Кацуріна.

Судячи з усього бізнеследі підхопила якийсь вірус і простудилася.

Даша Кацуріна захворіла Фото: Instagram Dasha Katsurina

Попри погане самопочуття Кацуріна провела день зі своїми дітлахами — донькою Олександрою, яка не пішла до школи в цей день та сином Іваном.

Родина дарма не гаяла час і взялася за декорування будинку до різдвяних свят.

Відзначимо, що зіркова пара Володимир Дантес та Даша Кацуріна повідомили про свої стосунки влітку 2022 року. З початку повномасштабної війни в Україні Даша з дітьми жили на дві країни — Польщу та Україну. Однак вже нещодавно родина прийняла рішення повернутися на Батьківщину. Одразу ж не вагаючись Дантес та Кацуріна знайшли спільне житло та з'їхалися жити разом.

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як Дантес робив уроки з її донькою.