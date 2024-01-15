Невеста Джеффа Безоса появилась на публике в прозрачном платье (фото)

Основатель Amazon накануне отметил 60-летие. Пара продолжает празднование, прибыв в Италию.

54-летняя бывшая журналистка Лорен Санчес выбрала смелый наряд, когда вышла со своим женихом-миллиардером Джеффом Безосом, который продолжил празднование своего 60-летия в Милане. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара была замечена в Италии во время Миланской недели моды, и они отправились рука об руку после того, как бизнесмен отпраздновал свой день рождения в пятницу, 12 января 2024 года.

Бывшая ведущая новостей привлекла внимание в прозрачном платье в пол с низким вырезом и кружевными деталями. Она продемонстрировала свою фигуру в виде песочных часов в наряде со структурированной верхней частью.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Невеста юбиляра дополнила свой смелый образ, надев на плечи черную куртку, и обув туфли с открытым носом.

Безос был в черном бархатном костюме, который он соединил с рубашкой такого же цвета с открытым воротником. Основатель Amazon прикрыл глаза парой темных солнцезащитных очков.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

12 января 2024 года бизнесмену исполнилось 60 лет, и его невеста отметила этот момент трогательным обращением к нему в Instagram.

Бывшая телезвезда написала о том, что "смех Джеффа наполняет их дом", и поблагодарила его за то, что он "дает ей повод улыбаться каждый день".

"Посмотрите, кому исполняется 60. С днем рождения, крошка. Сегодня еще один день, когда твой смех наполняет наш дом, и эта твоя улыбка освещает каждую комнату", — написала Санчес, с которой Безос обручился в 2023 году.

Джеффу Безосу исполнилось 60 лет

Напомним, Лорен Санчес и Джефф Безос снялись для Vogue.

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