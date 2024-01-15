Джастин Тимберлейк на грани развода с женой: в чем причина

Звездная пара жената с 2012 года и воспитывает двух сыновей. Впрочем, на них серьезно повлияла история, связанная с бывшей девушкой музыканта.

42-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк на грани развода со своей женой Джессикой Бил, 41. Об этом пишет Life and Style.

Сообщается, что звездная пара переживает кризисный момент из-за выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне".

"Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не решили их основные проблемы", — рассказывает источник, близкий к супругам.

В частности, инсайдер отмечает, что Билл и Тимберлейк даже переехали в другой дом, чтобы избавиться от груза прошлого и начать все сначала. Впрочем, пока им это сложно удается.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Пара воспитывает двух сыновей — Сайласа и Финеаса. Они поженились в 2012 году.

В начале 2000-х музыкант встречался с певицей Бритни Спирс. В своих мемуарах "Женщина во мне", которые вышли в конце октября 2023 года, артистка вспомнила их роман. Оказалось, что Джастин заставил Бритни сделать аборт, когда она забеременела от него.

В частности, она, не называя конкретных имен, рассказала об изменах бывшего бойфренда.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс Фото: Getty

Напомним, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые вышли на публику вместе после релиза мемуаров Бритни Спирс.

Также Фокус писал о том, что книга Бритни Спирс испортила ее бывшему возлюбленному семейный праздник.