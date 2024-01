Critics Choice Awards 2024: топ-5 самых красивых нарядов церемонии (фото, видео)

Звезды сделали акцент на женственности и элегантности. Не обошлось и без роскошных бриллиантовых украшений, которые выбрали большинство гостей премии.

29-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards 2024 отгремела на выходных в Barker Hanger в калифорнийской Санта-Монике, и звезды кино и шоу-бизнеса мировой величины собрались под одной крышей, чтобы получить заветную награду. Не обошлось без красной дорожки и демонстрации нарядов. В этом году в фаворе были черный и красный цвет. Фокус посмотрел, какие звезды выбрали самые красивые ансамбли.

Марго Робби

Получив 18 номинаций, "Барби" побила рекорды как самый номинированный фильм за 29-летнюю историю Critics Choice Awards. Так что вполне уместно, что на этот исторический вечер 33-летняя Марго Робби, продюсер и исполнительница главной роли в картине надела поистене эпическое платье. На красной дорожке актриса выглядела роскошно в красном платье от Balmain с открытыми плечами. Наряд с юбкой фасона "хвост русалки" имел драпировку до талии, а вырез был украшен искуственными розами.

Хотя это платье не отражает классическую Барби так близко, как некоторые другие наряды Марго на красной ковровой дорожке, в том числе ее ярко-розовый наряд на "Золотом глобусе", он сильно напоминает ставшую теперь коллекционной Барби "Сияющая роза" 1996 года.

Образ знаменитость дополнила украшениями Lorraine Schwartz, включая 60-каратные овальные серьги с бриллиантами и 35-каратное овальное кольцо с бриллиантом.

Эмили Блант

Наряд 40-летней Эмили немного перекликался с платьем Марго Робби. Блант, номинированная на лучшую женскую роль второго плана в "Оппенгеймере" и присутствовавшая на церемонии вместе с мужем Джоном Красински, была одета в длинное красное платье с разрезом от Giorgio Armani Privé, расшитое блестками и кристаллами, с перекрученным драпированным рукавом на одно плечо и каскадными розетками по спине. Она дополнила сверкающий наряд драгоценностями от Tiffany & Co, выбрав серьги Jean Schlumberger by Tiffany Sea Fan из платины и 18-каратного желтого золота с бриллиантами, браслет из платины и 18-каратного желтого холодного цвета с необработанными сапфирами Умба, опалами и бриллиантами из коллекции Tiffany Blue Book 2023 года и кольцо из платины и 18-каратного золота с бриллиантом весом более 6 карат и бриллиантами из той же коллекции.

Дженнифер Энистон

54-летняя Дженнифер, номинированная на лучшую женскую роль за роль в хите Apple TV+ "Утреннее шоу", вышла на красную дорожку в комбинезоне Dolce & Gabbana с нестандартным топом-бюстье, украшенным перьями, в сочетании с легкими шерстяными брюками. Свой образ она дополнила атласным плиссированным поясом и атласными туфлями на каблуке. Ансамбль завершали роскошные бриллиантовые украшения от De Beers.

Риз Уизерспун с дочерью

Риз, номинированная на лучшую женскую роль за роль ведущего новостей Брэдли Джексон в "Утреннем шоу" на Apple TV+, появилась на красной дорожке в черном платье от Celine с большим асимметричным бантом на талии и пикантным разрезом, а также в украшениях от Bulgari и туфлях от Christian Louboutins.

Вместе с ней была и ее 24-летняя дочь Ава, закончившая Калифорнийский университет в Беркли. Она надела черное мини-платье Monique Lhuillier, расшитое жемчугом. Образ завершили туфли на каблуках от Christian Louboutin и сумка Celine.

Дуа Липа

28-летняя британская певица, перетндовавшая на награду в номинации за лучшую песню, на красной дорожке продемонстрировала буквальную эстетику английской розы в красном платье-колонне Prada из трехмерной ткани с волнообразным узором, что создавало эффектный образ. Половину волос она собрала вверху, половину оставила распущенными. Свой ансамбль артистка дополнила украшениями от Tiffany& Co: серьгами Jean Schlumberger by Tiffany из 18-каратного желтого цвета и платины с рубеллитами общим весом более 13 карат и бриллиантами, а также кольцом Jean Schlumberger by Tiffany из золота и платины с бриллиантами. Забершали образ серебристые босоножки.

