Шик и блеск. Топ-5 лучших платьев церемонии Critics' Choice Awards

На красной дорожке Critics' Choice Awards звезды сверкали в бриллиантовых украшениях и роскошных дизайнерских нарядах.

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В Лос-Анджелесе в отеле Fairmont Century Plaza отгремела 28-я ежегодная церемония Critics' Choice Awards, на ковровой дорожке которой самые знаменитые актеры Голливуда позировали в дизайнерских нарядах. Фокус собрал самые интересные образы звезд и предлагает вместе оценить ансамбли знаменитостей.

Кейт Хадсон в Oscar De La Renta

Для торжественного мероприятия 43-летняя Кейт Хадсон выбрала длинное серебряное платье от Oscar de la Renta в пол с тюлевым шлейфом, серебряной бахромой и деталями. Частично полупрозрачный наряд имел вырез на бретельках с золотым лепестком цветка сверху. Смелый покрой платья с завязками на шее продемонстрировал подтянутую спину Хадсон и отсутствие бюстгальтера.

Актриса дополнила образ телесными туфлями с открытым носком.

Волосы актриса оставила распущенными, и они спадали волнами ей на спину. Из украшений она выбрала браслет из нескольких цепочек и бриллиантовые серьги.

[ + – ] Кейт Хадсон Фото: Getty

Кэрри Вашингтон в Giorgio Armani Privé

45-летняя Кэрри Вашингтон на красной дорожке выглядела сногсшибательно в светлом платье Giorgio Armani Privé без бретелек с пайетками, с силуэтом "песочные часы", вырезом в форме сердца и вышивкой разноцветными кристаллами

Она сочетала дизайнерское платье с серьгами с подвесками Bulgari и туфлями Santoni. Образ дополнил макияж, который включал в себя фиолетовые тени для век с эффектом металлик, и объемная прическа.

[ + – ] Кэрри Вашингтон Фото: Getty

Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture

26-летняя американо-британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой покорила красную дорожку премии Critics Choice Awards, появившись перед публикой в смелом прозрачном платье-миди Dior Haute Couture цвета нюд А-силуэта, украшенном стразами, под которым просвечивало нижнее белье.

Парикмахер Грегори Рассел убрал фирменные светлые волосы актрисы в высокий пучок с несколькими прядями вокруг лица. Визажист Джорджи Эйсделл использовала для макияжа Ани косметику Dior Beauty.

Образ знаменитость дополнила туфлями на каблуках Jimmy Choo и украшениями Tiffany & Co. Она надела кулон из платины с бриллиантом более 20 каратов, бриллиантовые серьги Tiffany, бриллиантовое кольцо Tiffany Soleste® и кольцо Tiffany с бриллиантом более 5 карат.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой Фото: Getty

Лили Джеймс в Oscar de la Renta

33-летняя британская актриса пришла на мероприятие в прозрачном тюлевом черном платье трапециевидной формы от Oscar de la Renta, украшенном бантом, с пышной юбкой и подкладкой телесного цвета. Такой наряд из коллекции модного дома pre-fall 2023, в которой прозрачные материалы, вставки и объемные юбки – обычное явление, для нее подобрала стилист Ребекка Корбин Мюррей Образ она дополнила черными босоножками на высоком каблуке и драгоценностями от De Beers: колье, парой серег-гвоздиков и тремя кольцами.

Волосы знаменитости были собраны в пучок, а челка и боковые локоны обрамляли лицо.

[ + – ] Лили Джеймс Фото: Getty

Мишель Уильямс в Louis Vuitton

42-летняя американская актриса на церемонии вручения премии Critics Choice Awards 2023 блистала в буквальном смысле этого слова. Она надела золотое платье в пол от Louis Vuitton с одним плечом, украшенное пайетками по всей длине и с небольшой бахромой на лифе.

Ее аксессуары включали эффектное кольцо большого размера и блестящее яркое ожерелье золотого цвета, которое сочеталось с ее платьем. Все украшения – от Tiffany.

Скорее всего, такой образ – результат сотрудничества актрисы со своим давним стилистом Кейт Янг. Последняя работает также с Селеной Гомес, Марго Робби и Дженнифер Лоуренс.

Короткие светлые локоны Мишель были расчесаны на прямой пробор, а макияж состоял из туши и персиковой помады.

[ + – ] Мишель Уильямс Фото: Getty

Ранее Фокус писал о том, какой наряд для этого же мероприятия выбрала Джулия Робертс.