Джулия Робертс произвела фурор нарядом на Critics Choice Awards

Джулия была номинирована на лучшую женскую роль за работу в сериале Starz "Газлит".

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55-летняя американская актриса Джулия Робертс посетила 28-й церемонию вручения премии Critics' Choice Awards в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, появившись на красной дорожке в роскошном ансамбле.

Голливудская кинодива выбрала для мероприятия черное облегающее платье в пол от Schiaparelli с узором в виде звезд на вырезе и яркими украшениями на рукавах.

Каштановые волосы Джулии были распущены и разделены пробором посередине, мягкими локонами спускаясь на плечи. Звезда подчеркнула свою естественную красоту элегантным вечерним макияжем и украшениями Chopard.

[ + – ] Джулия Робертс на красной дорожке кинопремии Фото: Getty Images

Перед камерами Робертс выглядела очень радостной, демонстрируя миру свою знаменитую улыбку.

Джулия была номинирована на лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, снятом для телевидения, за работу в сериале Starz "Газлит". Ее конкурентками стали Джулия Гарнер ("Изобретая Анну"), Лили Джеймс ("Пэм и Томми"), Эмбер Мидфандер ("Добыча"), Мишель Пфайффер ("Первая леди") и Аманда Сейфрид ("Отсев").

СМИ отмечают, что многие крупные звезды были вынуждены пропустить церемонию из-за положительных тестов на COVID-19, в том числе Джейми Ли Кертис, Мишель Пфайффер и звезды "Банши Инишерина" Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Напомним, ранее Фокус писал, что звезда фильма "Красотка" была шокирована, узнав во время недавнего эпизода "Finding Your Roots" Ancestry, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс имела роман с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса Робертса.