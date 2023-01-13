Джулия Робертс узнала, что она вовсе не "Робертс"

ДНК-экспертиза открыла тайны предков легендарной актрисы.

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55-летняя американская актриса Джулия Робертс раскрыла свою семейную тайну: ее всемирно известная фамилия не совсем правильна. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "Красотка" была шокирована, узнав во время недавнего эпизода "Finding Your Roots" Ancestry, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс имела роман с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса Робертса.

"Порывшись в архивах округа Джорджия, мы обнаружили, что где-то в 1850-х годах Рода вышла замуж за мужчину по имени Уиллис Робертс", — отметил доктор Генри Луис Гейтс-младший.

"Джулия носит фамилию Уиллиса, но Уиллис умер в 1864 году, за десять лет до того, как Рода родила прадеда Джулии, Джона, что привело к неизбежному выводу", — добавил он.

[ + – ] Джулия Робертс Фото: juliaroberts

С помощью архивов ДНК и генеалогической работы Гейтс обнаружил, что Уиллис "не мог" быть прапрадедом голливудской актрисы.

"Он был мертв", — заявил историк.

Джулия Робертс спросила: "А разве я не Робертс?"

Гейтс поделился, что исследовал ДНК А-листера, пытаясь найти совпадение ее биологического прапрадеда.

"Мы нашли группу совпадений, связывающих Джулию и ее двоюродного брата с одним человеком: Генри Макдональдом Митчеллом младшим", — отметил профессор Гарвардского университета.

"Итак, мы Митчеллы?" — спросила Джулия, а Гейтс подтвердил, что она "Джулия Митчелл".

[ + – ] Джулия Робертс Фото: Скриншот

Напомним, почему звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри бросил Джулию Робертс спустя несколько месяцев романтических отношений в 90-х.

Также Фокус писал о платье Джулии Робертс, посвященном Джорджу Клуни.