Джулія Робертс дізналася, що вона зовсім не "Робертс"

ДНК-експертиза відкрила таємниці предків легендарної акторки.

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55-річна американська акторка Джулія Робертс розкрила свою сімейну таємницю: її всесвітньо відоме прізвище не зовсім правильне. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Красуня" була шокована, дізнавшись під час нещодавнього епізоду "Finding Your Roots" Ancestry, що її прапрабабуся Рода Саттл Робертс мала роман із одруженим чоловіком після смерті її чоловіка Вілліса Робертса.

"Покопавшись в архівах округу Джорджія, ми виявили, що десь у 1850-х роках Рода вийшла заміж за чоловіка на ім’я Вілліс Робертс", — пояснив доктор Генрі Луїс Гейтс-молодший.

"Джулія носить прізвище Вілліса, але Вілліс помер у 1864 році, за десять років до того, як Рода народила прадіда Джулії, Джона, що призвело до неминучого висновку", — додав він.

[ + – ] Джулія Робертс Фото: juliaroberts

За допомогою архівів ДНК і генеалогічної роботи Гейтс виявив, що Вілліс "не міг" бути прапрадідом голлівудської акторки.

"Він був мертвий", — заявив історик.

Потім помітно шокована Джулія запитала: "А хіба я не Робертс?"

Гейтс поділився, що досліджував ДНК А-лістера, намагаючись знайти збіг її біологічного прапрадіда.

"Ми знайшли групу збігів, які пов’язують Джулію та її двоюрідного брата з однією людиною: Генрі Макдональдом Мітчеллом молодшим", — зазначив професор Гарвардського університету.

"Отже, ми Мітчелли?" — запитала Джулія, а Гейтс підтвердив, що вона справді "Джулія Мітчелл".

[ + – ] Джулія Робертс Фото: Скриншот

Нагадаємо, чому зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі кинув Джулію Робертс через кілька місяців романтичних стосунків у 90-х.

Також Фокус писав про сукню Джулії Робертс, присвячену Джорджу Клуні.