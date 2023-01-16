Джулія Робертс викликала фурор вбранням на Critics Choice Awards

Джулія була номінована на найкращу жіночу роль за роботу в серіалі Starz "Газліт".

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55-річна американська акторка Джулія Робертс відвідала 28-ю церемонію вручення премії Critics' Choice Awards у готелі Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі, з'явившись на червоній доріжці у розкішному ансамблі.

Голлівудська кінодіва обрала для заходу чорну сукню в підлогу від Schiaparelli з візерунком у вигляді зірок на вирізі та яскравими прикрасами на рукавах.

Каштанове волосся Джулії було розпущене і розділене проділом посередині, м'якими локонами спускаючись на плечі. Зірка підкреслила свою природну красу елегантним вечірнім макіяжем і прикрасами Chopard.

[ + – ] Джулія Робертс на червоній доріжці кінопремії Фото: Getty Images

Перед камерами Робертс виглядала дуже радісною, демонструючи світові свою знамениту посмішку.

Джулія була номінована на найкращу жіночу роль у мінісеріалі або фільмі, знятому для телебачення, за роботу в серіалі Starz "Газліт". Її конкурентками стали Джулія Гарнер ("Вигадана Ганна"), Лілі Джеймс ("Пем і Томмі"), Ембер Мідфандер ("Здобич"), Мішель Пфайффер ("Перша леді") та Аманда Сайфрід ("Відсів").

ЗМІ зазначають, що багато великих зірок були змушені пропустити церемонію через позитивні тести на COVID-19, зокрема Джеймі Лі Кертіс, Мішель Пфайффер і зірки "Банші Інішерина" Колін Фаррелл і Брендан Глісон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що зірка фільму "Красуня" була шокована, дізнавшись під час нещодавнього епізоду "Finding Your Roots" Ancestry, що її прапрабабуся Рода Саттл Робертс мала роман із одруженим чоловіком після смерті її чоловіка Вілліса Робертса.