Шик і блиск. Топ 5 найкращих суконь церемонії Critics' Choice Awards

На червоній доріжці Critics' Choice Awards зірки виблискували в діамантових прикрасах і розкішних дизайнерських вбраннях.

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У Лос-Анджелесі в готелі Fairmont Century Plaza відгриміла 28-а щорічна церемонія Critics' Choice Awards, на червоній доріжці якої найзнаменитіші актори Голлівуду позували в дизайнерському вбранні. Фокус зібрав найцікавіші образи зірок і пропонує разом оцінити ансамблі знаменитостей.

Кейт Гадсон в Oscar De La Renta

Для урочистого заходу 43-річна Кейт Гадсон обрала довгу срібну сукню від Oscar de la Renta до підлоги з тюлевим шлейфом, срібною бахромою і деталями. Частково напівпрозоре вбрання мало виріз на бретельках із золотою пелюсткою квітки зверху. Сміливий крій сукні із зав'язками на шиї продемонстрував підтягнуту спину Гадсон і відсутність бюстгальтера.

Акторка доповнила образ тілесними туфлями з відкритим носком.

Волосся акторка залишила розпущеним, і вони спадали хвилями їй на спину. З прикрас вона обрала браслет із кількох ланцюжків і діамантові сережки.

[ + – ] Кейт Гадсон Фото: Getty

Керрі Вашингтон у Giorgio Armani Privé

45-річна Керрі Вашингтон на червоній доріжці мала надзвичайний вигляд у світлій сукні Giorgio Armani Privé без бретельок із паєтками, із силуетом "пісочний годинник", вирізом у формі серця та вишивкою різнокольоровими кристалами

Вона поєднала дизайнерську сукню із сережками з підвісками Bulgari й туфлями Santoni. Образ доповнив макіяж, який включав фіолетові тіні для повік із ефектом металік, і об'ємна зачіска.

[ + – ] Керрі Вашингтон Фото: Getty

Аня Тейлор-Джой у Dior Haute Couture

26-річна американо-британо-аргентинська акторка та модель Аня Тейлор-Джой підкорила червону доріжку премії Critics Choice Awards, з'явившись перед публікою в сміливій прозорій сукні-міді Dior Haute Couture кольору нюд А-силуету, прикрашеному стразами, під якими просвічувалися ноги.

Перукар Грегорі Рассел прибрав фірмове світле волосся акторки у високий пучок із кількома пасмами навколо обличчя. Візажистка Джорджі Ейсделл використала для макіяжу Ані косметику Dior Beauty.

Образ знаменитість доповнила туфлями на підборах Jimmy Choo та прикрасами Tiffany & Co. Вона одягла кулон із платини з діамантом більш як 20 каратів, діамантові сережки Tiffany, діамантове кільце Tiffany Soleste® і кільце Tiffany з діамантом понад 5 карат.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой Фото: Getty

Лілі Джеймс в Oscar de la Renta

33-річна британська акторка прийшла на захід у прозорій тюлевій чорній сукні трапецієподібної форми від Oscar de la Renta, прикрашеній бантом, із пишною спідницею та підкладкою тілесного кольору. Таке вбрання з колекції модного дому pre-fall 2023, у якій прозорі матеріали, вставки й об'ємні спідниці — звичайне явище, для неї підібрала стилістка Ребекка Корбін Мюррей. Образ вона доповнила чорними босоніжками на високих підборах і коштовностями від De Beers: кольє, парою сережок-гвоздиків і трьома кільцями.

Волосся знаменитості було зібране в пучок, а чубок і бічні локони обрамляли обличчя.

[ + – ] Лілі Джеймс Фото: Getty

Мішель Вільямс у Louis Vuitton

42-річна американська акторка на церемонії вручення премії Critics Choice Awards 2023 сяяла в буквальному значенні цього слова. Вона одягла золоту сукню від Louis Vuitton із одним плечем, прикрашену паєтками по всій довжині та з невеликою бахромою на ліфі.

Її аксесуари включали ефектне кільце великого розміру та яскраве намисто золотого кольору, яке поєднувалося з її сукнею. Всі прикраси від Tiffany.

Скоріше за все, такий образ — результат співпраці акторки зі своєю давньою стилісткою Кейт Янг. Остання працює також із Селеною Гомес, Марго Роббі та Дженніфер Лоуренс.

Короткі світлі локони Мішель були розчесані на прямий проділ, а макіяж складався з туші та персикової помади.

[ + – ] Мішель Вільямс Фото: Getty

Раніше Фокус писав про те, яке вбрання для цього заходу обрала Джулія Робертс.