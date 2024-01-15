Какую обувь носить с длинной юбкой: топ-5 вариантов для 2024 года

Джинсовые, плиссированые, полупрозрачные юбки-макси будут очень актуальными в наступившем году. Соответствующая обувь поможет сделать любой образ с длинной юбкой гармоничным и завершенным.

Юбка-макси – один из трендов 2024 года. Она будет хорошо сочетаться со всем, от крупного трикотажа до футболок с рисунком. Чтобы образ был интересным и целостным с этой вещью, необходимо правильно подобрать не только верх, но и обувь. Ресурс Who What Wear назвал пять вариантов обуви для разных сезонов, которые гармонично завершат ансамбль с длинной юбкой.

Сапоги и ботинки на каблуке

Выберите удлиняющую ноги широкую макси-юбку и наденьте ботинки на каблуке. Добавление нескольких сантиметров к росту и обтекаемый силуэт, а также дополнительная уверенность в том, что в зимнюю непогоду вы не испачкаете юбку, – самый простой способ обеспечить шикарный вид вашей макси этой зимой. Добавим, что джинсовые юбки снова возвращаются в 2024 году. Для сезонного обновления замените светлую версию на глубокий оттенок индиго.

Сапоги на каблуке и джинсовая юбка-макси – тренд 2024 Фото: @SARAHLOUISEBLYTHE

Кроссовки

Изящные и простые кроссовки всегда отлично смотрятся с длинным подолом. Повседневные кроссовки, подчеркивающие эффектный силуэт, добавляют нотку вольности к наряду с длинной юбкой, создавая поистине шикарный вид.

Кроссовки придают ансамблю с длинной юбкой нотку свободы Фото: @ALLLISONHO

Слингбеки

Макси-юбки и туфли на каблуке с открытой пяткой идеально сочетаются друг с другом. Один ремешок у основания пальцев делает эти классические туфли на каблуке еще более эффектными.

Полупрозрачная юбка и слингбеки могут с легкостью стать частью ансамбля для вечеринки Фото: @SASHA.MEI

Лоферы

Контраст непринужденной юбки-макси и нарядных лоферов – хороший способ сбалансировать пропорции наряда. В холодные зимние дни носите толстые колготки или носки. Бонус к ансамблю – колготки серого или красного цвета, которые эффектно будут смотреться в разрезе длинной юбки в любой прохладный сезон.

Длинная юбка и лоферы – модно и практично Фото: @ANNABELROSENDAHL

Сапоги с острым носком

Самое замечательное в юбках макси — это их способность мгновенно удлинить фигуру и сбалансировать пропорции. Продолжите настроение этого элегантного силуэта, добавив к нему сапоги с острым носком.

Сапоги с острым носком вкупе с длинной юбкой добавят образу изящества Фото: @THECAROLINELIN

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