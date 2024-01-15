Какую обувь носить с длинной юбкой: топ-5 вариантов для 2024 года
Джинсовые, плиссированые, полупрозрачные юбки-макси будут очень актуальными в наступившем году. Соответствующая обувь поможет сделать любой образ с длинной юбкой гармоничным и завершенным.
Юбка-макси – один из трендов 2024 года. Она будет хорошо сочетаться со всем, от крупного трикотажа до футболок с рисунком. Чтобы образ был интересным и целостным с этой вещью, необходимо правильно подобрать не только верх, но и обувь. Ресурс Who What Wear назвал пять вариантов обуви для разных сезонов, которые гармонично завершат ансамбль с длинной юбкой.
Сапоги и ботинки на каблуке
Выберите удлиняющую ноги широкую макси-юбку и наденьте ботинки на каблуке. Добавление нескольких сантиметров к росту и обтекаемый силуэт, а также дополнительная уверенность в том, что в зимнюю непогоду вы не испачкаете юбку, – самый простой способ обеспечить шикарный вид вашей макси этой зимой. Добавим, что джинсовые юбки снова возвращаются в 2024 году. Для сезонного обновления замените светлую версию на глубокий оттенок индиго.
Кроссовки
Изящные и простые кроссовки всегда отлично смотрятся с длинным подолом. Повседневные кроссовки, подчеркивающие эффектный силуэт, добавляют нотку вольности к наряду с длинной юбкой, создавая поистине шикарный вид.
Слингбеки
Макси-юбки и туфли на каблуке с открытой пяткой идеально сочетаются друг с другом. Один ремешок у основания пальцев делает эти классические туфли на каблуке еще более эффектными.
Лоферы
Контраст непринужденной юбки-макси и нарядных лоферов – хороший способ сбалансировать пропорции наряда. В холодные зимние дни носите толстые колготки или носки. Бонус к ансамблю – колготки серого или красного цвета, которые эффектно будут смотреться в разрезе длинной юбки в любой прохладный сезон.
Сапоги с острым носком
Самое замечательное в юбках макси — это их способность мгновенно удлинить фигуру и сбалансировать пропорции. Продолжите настроение этого элегантного силуэта, добавив к нему сапоги с острым носком.
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