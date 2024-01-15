Яке взуття носити з довгою спідницею: топ 5 варіантів для 2024 року

Джинсові, плісировані, напівпрозорі спідниці-максі будуть дуже актуальними цього року. Відповідне взуття допоможе зробити будь-який образ з довгою спідницею гармонійним і завершеним.

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Спідниця-максі — один із трендів 2024 року. Вона буде добре поєднуватися з усім, від великого трикотажу до футболок з малюнком. Щоб образ був цікавим і цілісним з цією річчю, необхідно правильно підібрати не тільки верх, а й взуття. Ресурс Who What Wear назвав п'ять варіантів взуття для різних сезонів, які гармонійно завершать ансамбль з довгою спідницею.

Чоботи та черевики на підборах

Виберіть широку максіспідницю, що подовжує ноги, і надіньте черевики на підборах. Додавання кількох сантиметрів до зросту й обтічний силует, а також додаткова впевненість у тому, що в зимову негоду ви не забрудните спідницю, — найпростіший спосіб забезпечити шикарний вигляд вашої максі цієї зими. Додамо, що джинсові спідниці знову повертаються у 2024 році. Для сезонного оновлення замініть світлу версію на глибокий відтінок індиго.

Чоботи на підборах і джинсова спідниця-максі — тренд 2024 Фото: @SARAHLOUISEBLYTHE

Кросівки

Витончені та прості кросівки завжди мають чудовий вигляд з довгим подолом. Повсякденні кросівки, що підкреслюють ефектний силует, додають нотку вільності до вбрання з довгою спідницею, створюючи воістину шикарний вигляд.

Кросівки надають ансамблю з довгою спідницею нотку свободи Фото: @ALLLISONHO

Слінгбеки

Максі-спідниці та туфлі на підборах з відкритою п'ятою ідеально поєднуються одна з одною. Один ремінець біля основи пальців робить ці класичні туфлі на підборах ще більш ефектними.

Напівпрозора спідниця і слінгбеки можуть з легкістю стати частиною ансамблю для вечірки Фото: @SASHA.MEI

Лофери

Контраст невимушеної спідниці-максі та ошатних лоферів — хороший спосіб збалансувати пропорції вбрання. У холодні зимові дні носіть товсті колготки або шкарпетки. Бонус до ансамблю — колготки сірого або червоного кольору, які матимуть ефектний вигляд у розрізі довгої спідниці в будь-який прохолодний сезон.

Довга спідниця і лофери — модно і практично Фото: @ANNABELROSENDAHL

Чоботи з гострим носком

Найчудовіше у спідницях максі — це їхня здатність миттєво подовжити фігуру і збалансувати пропорції. Продовжіть настрій цього елегантного силуету, додавши до нього чоботи з гострим носком.

Чоботи з гострим носком укупі з довгою спідницею додадуть образу витонченості Фото: @THECAROLINELIN

Раніше Фокус писав, як зробити підошву взуття неслизькою.